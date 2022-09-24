Станет доказательством в суде. Резников показал аттестат, который оккупанты подготовили для школ в Изюме 24 сентября, 20:01 Алексей Резников (Фото:Минобороны Украины)

Во время оккупации Изюма Харьковской области Россия подготовила для города собственные школьные аттестаты. Эти документы станут доказательствами в суде против страны-агрессора.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

По его словам, все разговоры России о псевдореферендумах являются всего-навсего профанацией, Москва сразу планировала захватить как можно больше территорий Украины.



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«Но мы их выгоним из нашей земли. Документы оккупантов, как тот школьный аттестат из Изюма Харьковской области, будут иметь законный статус только в трибунале», — добавляет министр обороны.



10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузык сообщил, что российские оккупанты под натиском украинской армии отступили из Изюма Харьковской области. В этот же день защитники Украины начали публиковать первые видео из освобожденного Изюма.



Агентство Reuters писало, что потеря Изюма стала самым тяжелым поражением кремлевского режима с тех пор, как в марте российские войска были отбиты из Киевской области.



ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с начала сентября под контроль Украины вернули более 6000 кв. км.



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