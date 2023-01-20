«Продолжение следует…» Резников сообщил об откровенном разговоре с главой Минобороны Германии о поставках Leopard 2

20 января, 23:32
Поделиться:
Борис Писториус во время заседания в формате Рамштайн (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Борис Писториус во время заседания в формате Рамштайн (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что провел откровенный разговор со своим немецким коллегой Борисом Писториусом о поставках танков Leopard 2.

Резников также поздравил своего коллегу с новой должностью и поблагодарил за гостеприимство на конференции в формате Рамштайн.

"Поздравил министра обороны Германии Бориса Писториуса с назначением на новую должность. У нас был откровенный разговор по Leopard 2. Продолжение следует. Я также поблагодарил правительство и народ Германии за их военную помощь Украине и гостеприимство на Ramstein-8", - заявил Резников.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1616511943698747417
Читайте также:

Танк Leopard 2 (Фото:Vestman/flickr) Немецкий Rheinmetall не сможет передать Украине танки Leopard в этом году. Поставки затянутся до начала 2024-го — гендиректор

В пятницу, 20 января, состоялась восьмая международная встреча в формате Рамштайн, в ходе которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине. Германия не приняла решения о передаче танков Leopard Украине, но представители стран, у которых есть немецкие Leopard 2, провели встречу на полях Рамштайна.

Накануне Владимир Зеленский говорил, что ряд стран готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил, что Варшава может передать Киеву танки, не дожидаясь согласия Германии.

Лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS) считает, что Украина должна получить около 100 танков, чтобы начать собственное наступление против России на войне.

https://www.youtube.com/watch?v=SZspisE8zKI
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Танки Германия Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Танк Алексей Резников Война России против Украины Борис Писториус

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X