«Продолжение следует…» Резников сообщил об откровенном разговоре с главой Минобороны Германии о поставках Leopard 2 20 января, 23:32 Борис Писториус во время заседания в формате Рамштайн (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что провел откровенный разговор со своим немецким коллегой Борисом Писториусом о поставках танков Leopard 2.

Резников также поздравил своего коллегу с новой должностью и поблагодарил за гостеприимство на конференции в формате Рамштайн.

"Поздравил министра обороны Германии Бориса Писториуса с назначением на новую должность. У нас был откровенный разговор по Leopard 2. Продолжение следует. Я также поблагодарил правительство и народ Германии за их военную помощь Украине и гостеприимство на Ramstein-8", - заявил Резников.

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В пятницу, 20 января, состоялась восьмая международная встреча в формате Рамштайн, в ходе которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине. Германия не приняла решения о передаче танков Leopard Украине, но представители стран, у которых есть немецкие Leopard 2, провели встречу на полях Рамштайна.

Накануне Владимир Зеленский говорил, что ряд стран готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил, что Варшава может передать Киеву танки, не дожидаясь согласия Германии.

Лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS) считает, что Украина должна получить около 100 танков, чтобы начать собственное наступление против России на войне.

