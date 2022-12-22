«Это борьба за жизнь». Резников поблагодарил США за очередной пакет военной помощи 22 декабря, 04:30 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Max Hunder)

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил США за очередной пакет военной помощи, который будет передан ВСУ.

"Очередная американская военная помощь для украинской армии - это не рождественские подарки. Это то, что необходимо для работы: по праздникам и будням, днем и ночью, в снег, дождь и жару. Это борьба за жизнь, свободу, стремление к счастью", – сообщил Резников.

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21 декабря президент США Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на 1 млрд долларов. Параллельно Блинкен объявил, что Минобороны США предоставит Украине помощь еще на 850 млн. долларов.

В Пентагоне сообщили, что в новый пакет помощи (на 1 млрд долларов) войдет:

одна батарея Patriot и снаряды;

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

500 высокоточных 155-мм снарядов;

десять 120-мм минометных систем и 10 тысяч снарядов;

десять 82-мм минометных систем;

десять 60-мм минометных систем;

37 бронемашин MRAP;

120 автомобилей HMMWV;

противопехотные мины Claymore;

противорадиолокационные ракеты HARM;

высокоточные авиационные боеприпасы (возможно, речь об «умных бомбах» — ред.);

больше 2700 гранатометов и стрелкового оружия;

оборудование для подрывных работ;

приборы ночного видения и оптика, бронежилеты и так далее.

Инфографика: НВ

Пакет помощи Минобороны США на 850 млн долларов включает:

45 тысяч 152-мм артиллерийских снарядов;

20 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов;

50 тысяч 122-мм ракет Град;

100 тысяч 125-мм боеприпасов для танков.