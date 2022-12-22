«Это борьба за жизнь». Резников поблагодарил США за очередной пакет военной помощи

22 декабря, 04:30
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Max Hunder)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Max Hunder)

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил США за очередной пакет военной помощи, который будет передан ВСУ.

"Очередная американская военная помощь для украинской армии - это не рождественские подарки. Это то, что необходимо для работы: по праздникам и будням, днем и ночью, в снег, дождь и жару. Это борьба за жизнь, свободу, стремление к счастью", – сообщил Резников.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1605693904237363200

21 декабря президент США Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на 1 млрд долларов. Параллельно Блинкен объявил, что Минобороны США предоставит Украине помощь еще на 850 млн. долларов.

В Пентагоне сообщили, что в новый пакет помощи (на 1 млрд долларов) войдет:

  • одна батарея Patriot и снаряды;
  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • 500 высокоточных 155-мм снарядов;
  • десять 120-мм минометных систем и 10 тысяч снарядов;
  • десять 82-мм минометных систем;
  • десять 60-мм минометных систем;
  • 37 бронемашин MRAP;
  • 120 автомобилей HMMWV;
  • противопехотные мины Claymore;
  • противорадиолокационные ракеты HARM;
  • высокоточные авиационные боеприпасы (возможно, речь об «умных бомбах» — ред.);
  • больше 2700 гранатометов и стрелкового оружия;
  • оборудование для подрывных работ;
  • приборы ночного видения и оптика, бронежилеты и так далее.
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Инфографика: НВ

Пакет помощи Минобороны США на 850 млн долларов включает:

  • 45 тысяч 152-мм артиллерийских снарядов;
  • 20 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов;
  • 50 тысяч 122-мм ракет Град;
  • 100 тысяч 125-мм боеприпасов для танков.
https://www.youtube.com/watch?v=R0UbbUGZmyU
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Вооружение Поставки оружия Война в Украине Алексей Резников Война России против Украины

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