«Это борьба за жизнь». Резников поблагодарил США за очередной пакет военной помощи
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Max Hunder)
Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил США за очередной пакет военной помощи, который будет передан ВСУ.
"Очередная американская военная помощь для украинской армии - это не рождественские подарки. Это то, что необходимо для работы: по праздникам и будням, днем и ночью, в снег, дождь и жару. Это борьба за жизнь, свободу, стремление к счастью", – сообщил Резников.
21 декабря президент США Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на 1 млрд долларов. Параллельно Блинкен объявил, что Минобороны США предоставит Украине помощь еще на 850 млн. долларов.
В Пентагоне сообщили, что в новый пакет помощи (на 1 млрд долларов) войдет:
- одна батарея Patriot и снаряды;
- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- 500 высокоточных 155-мм снарядов;
- десять 120-мм минометных систем и 10 тысяч снарядов;
- десять 82-мм минометных систем;
- десять 60-мм минометных систем;
- 37 бронемашин MRAP;
- 120 автомобилей HMMWV;
- противопехотные мины Claymore;
- противорадиолокационные ракеты HARM;
- высокоточные авиационные боеприпасы (возможно, речь об «умных бомбах» — ред.);
- больше 2700 гранатометов и стрелкового оружия;
- оборудование для подрывных работ;
- приборы ночного видения и оптика, бронежилеты и так далее.
Пакет помощи Минобороны США на 850 млн долларов включает:
- 45 тысяч 152-мм артиллерийских снарядов;
- 20 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов;
- 50 тысяч 122-мм ракет Град;
- 100 тысяч 125-мм боеприпасов для танков.