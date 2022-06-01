«Повсюду едет и не подведет». Резников передал украинским защитникам собственный багги — видео 1 июня, 16:29 Цей матеріал також доступний українською Резников передв ВСУ свой багги (Фото:Минобороны)

Министр обороны Украины Алексей Резников передал украинским защитникам собственный багги.

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Об этом сообщает Министерство обороны.

В ведомстве заявили, что именно эта машина помогла Резникову завоевать золото и стать чемпионом Украины по езде по бездорожью в 2013 году.

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Перед тем, как передать авто воинам, министр провел тест-драйв в тяжелых условиях.

«Я проверил машину, она готова к бою! Она всюду едет и не подведет. Пусть автомобиль служит ВСУ и сектору безопасности и обороны на славу Украине», - сказал он.

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