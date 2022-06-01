«Повсюду едет и не подведет». Резников передал украинским защитникам собственный багги — видео

1 июня, 16:29
Цей матеріал також доступний українською
Резников передв ВСУ свой багги (Фото:Минобороны)

Резников передв ВСУ свой багги (Фото:Минобороны)

Министр обороны Украины Алексей Резников передал украинским защитникам собственный багги.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщает Министерство обороны.

В ведомстве заявили, что именно эта машина помогла Резникову завоевать золото и стать чемпионом Украины по езде по бездорожью в 2013 году.

Видео дня
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/1028191918063405/

Перед тем, как передать авто воинам, министр провел тест-драйв в тяжелых условиях.

Читайте также:
«На востоке идут очень кровопролитные бои». Украина проходит через критическую фазу войны, не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага — Резников

«Я проверил машину, она готова к бою! Она всюду едет и не подведет. Пусть автомобиль служит ВСУ и сектору безопасности и обороны на славу Украине», - сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=ml8306Q-pL0
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Алексей Резников Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X