«У нас большая территория». Россия не сможет уничтожить ядерным оружием всю Украину — Резников 4 сентября, 14:04 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не существует ядерного оружия, которое уничтожит такую большую страну, как Украина.

«Не существует ядерного оружия, которое уничтожит такую большую страну, у нас большая территория», — сказал он Укринформу.

По его словам, также вопрос, в каком состоянии ядерное оружие РФ.

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«В 1998 году россияне делали последнее испытание ядерного оружия в Казахстане на полигоне», — сказал он.

Министр заявил, что ни одна ядерная бомба не уничтожит сопротивление украинцев.

«Смотрите, те преступления, которые они совершили на востоке Украины и на юге, где преимущественно жило русскоязычное население — Харьковщина, Волноваха, Мариуполь, там большинство людей говорили по-русски, мы же вами это знаем, они их ненавидят, они сопротивляются, ребята воюют, потому что русские — враги, им никто не простит, им никто не подарит», — сказал он.

По его словам, уже поколения растут, для которых россиянин — это враг.

«Они на десятилетия прокляты для всего мира, не могут проклятые выиграть, это нереально», — сказал он.

Россия продолжает угрожать Украине и миру применением ядерного оружия. Например, 5 июля экс-президент и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ядерной эскалацией и отметил, что якобы войну можно «закончить за несколько дней», если Украина перестанет получать помощь от партнеров.