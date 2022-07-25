«Заполнены все необходимые позиции». В Украине проблем с мобилизацией нет — Резников

25 июля, 15:00
Украинский военный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что проблем с мобилизацией нет.

«Проблем с мобилизацией нет, я постоянно общаюсь с Генеральным штабом, с главнокомандующим, с начальником Генерального штаба», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, «по большому счету, заполнены все необходимые позиции».

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«Если сегодня происходит мобилизация — то по особым специальностям», — сказал он.

Резников заявил, что вручение повесток мужчинам призывного возраста означает, что они должны прийти в местный территориальный центр комплектации, показать документ и попросить проверить, есть ли он на учете.

«Не все, скажем так, доехали, не все встали на учет, хотя они продолжают учитываться — либо в оккупированном временно месте, либо в населенном пункте либо переехали на Западную Украину. Эти вручения — это в первую очередь наведение порядка», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=8HIl95CuHN4
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мобилизация Алексей Резников Война России против Украины

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