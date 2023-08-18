«Невозможно возможно». Резников отреагировал на «зеленый свет» относительно F-16 18 августа, 23:55 Истребитель F-16 (Фото:Мастер-сержант. Энди Данауэй/Википедия)

Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину. Это произойдет после того, как украинские пилоты завершат обучение.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

«Великолепные новости от наших друзей из Соединенных Штатов! Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину после того, как наши пилоты завершат обучение. Украина доказала, что невозможно возможно», — заявил министр.

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Он подчеркнул, что украинские военные доказали, что они способны быстро учиться.

«Вскоре мы докажем, что победа Украины неизбежна. Спасибо всем нашим партнерам и друзьям в США, Нидерландах и Дании. Вперед к Победе!», — подчеркнул Резников.

18 августа глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен сообщил, что украинские пилоты начнут тренировки на истребителях F-16 в Дании в конце августа.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу, 18 августа, подтвердил, что Украина получит истребители F-16 после того, как пилоты пройдут обучение.

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

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6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину. Предварительно известно, что обучение пройдет в Румынии и Дании.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно шесть−восемь месяцев.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские пилоты начнут обучение на F-16 в этом месяце.