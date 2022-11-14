Был, есть и будет украинский. Резников прокомментировал освобождение Херсона от российских оккупантов и вспомнил свое детство в городе 14 ноября, 15:26 Люди празднуют освобождение Херсона (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В понедельник, 14 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал освобождение Херсона от российских оккупантов.

«Каждое лето, когда был маленьким, я проводил в Херсоне. Бабушка и дедушка, мамины родители, жили здесь. Здесь я ходил к ним в театр. Они были актерами. Здесь я с ними ходил на рынок. Здесь при каждой возможности я бегал в кинотеатр „Украина“ и съедал любимый пломбир», — написал он в Facebook.

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Резников заявил, что Херсон – украинский, был, есть и будет.

«Как и все наши земли. Наши люди. От востока до запада. От юга к северу. Мой папа родился в Полтаве, его мама – моя бабушка – из Луганска, где похоронен мой прадед. А сама бабушка похоронена вместе с дедушкой в Ивано-Франковске. Бабушка по маме родилась в Киеве на Подоле, прадедушка был рабочим завода „Арсенал“. Дедушка по маме – из Днепра. Жили они с бабушкой в Херсоне. Где и похоронены. Такой всеукраинский коктейль», — написал министр.

По его словам, так же у всех украинцев.

«Неважно, в каком городе ты родился или вырос – для Украинцев все уголки нашей страны – родные, самые дорогие, самые лучшие», – написал он.

Резников заявил, что мы поднимем наши флаги и в Луганске, и в Донецке, и в Крыму.

«Главное – верить. И доверять друг другу. Ведь борьба наша общая, как цель у нас одна — Свободная, Независимая, Счастливая Украина», — написал он.

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11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.