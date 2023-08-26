«Вызов не принят». Резников опроверг замену зимних курток на летние и высказался по поводу цены

26 августа, 20:37
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Алексей Резников (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Алексей Резников (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его ведомство закупило 180 тысяч зимних курток, переданных ВСУ еще в прошлом году. По его словам, жалоб на них от военных не поступало.

Об этом Резников сказал в комментарии Бабелю.

Он подчеркнул, что цена поставки абсолютно адекватна рынку и тогдашней ситуации — дефицит одежды на рынке и необходимость срочно одеть максимум военнослужащих.

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«Каждая куртка стоила $86. Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки $29 (сейчас это 1072 гривны) — я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции. В любом случае, это не забота Украины», — отметил министр обороны.

Резников также сказал, что Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны уже занимается этой ситуацией, а журналисты получат все сведения об этой закупке.

Также министр обороны сказал, что нардеп Анастасия Радина и журналист Михаил Ткач «не приняли его вызов». По мнению Резникова, это означает, что их обвинения в замене зимних курток летом были неправдой.

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Без обвинения в подмене зимних курток на летние в расследовании не остается ничего. За это обвинение никто не готов нести ответственность. Пусть это так. Прошу всех журналистов, распространивших информацию о закупке летних курток вместо зимних, убрать непроверенные материалы, опубликовать официальную позицию Минобороны по поводу этой закупки и дождаться разбора ситуации", — подчеркнул Резников.

В пятницу, 25 августа Резников пообещал, что если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку, а если это окажется ложью, Резников предлагает, нардепу Анастасии Радиной уйти со своей должности, а Ткачу — уйти из издания и на три года прекратить заниматься журналистикой.

Такое предложение Резников выдвинул после того, как 11 августа ZN.ua опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

25 августа Украинская правда опубликовала расследование, в котором говорится о том, что одним из владельцев фирмы, с которой был заключен контракт, был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая.

По данным издания, которое ссылается на «офицеров с таможенного фронта Украины», эта фирма только в октябре-декабре ввезла в Украину из Турции 233 тысячи курток на 20 миллионов долларов и 202 тысячи брюк на 13 миллионов долларов.

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Министр обороны Алексей Резников опроверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ, однако на таможне указало, что это зимние куртки.

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Он заявлял, что «куртки скоро покажут».

23 августа состоялось заседание комитета Рады, на котором от Минобороны присутствовал заместитель министра Денис Шарапов. Он принес с собой куртки, но они оказались из другой партии.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Одежда Алексей Резников

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