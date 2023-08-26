«Вызов не принят». Резников опроверг замену зимних курток на летние и высказался по поводу цены 26 августа, 20:37 Алексей Резников (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его ведомство закупило 180 тысяч зимних курток, переданных ВСУ еще в прошлом году. По его словам, жалоб на них от военных не поступало.

Об этом Резников сказал в комментарии Бабелю.

Он подчеркнул, что цена поставки абсолютно адекватна рынку и тогдашней ситуации — дефицит одежды на рынке и необходимость срочно одеть максимум военнослужащих.

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«Каждая куртка стоила $86. Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки $29 (сейчас это 1072 гривны) — я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции. В любом случае, это не забота Украины», — отметил министр обороны.

Резников также сказал, что Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны уже занимается этой ситуацией, а журналисты получат все сведения об этой закупке.

Также министр обороны сказал, что нардеп Анастасия Радина и журналист Михаил Ткач «не приняли его вызов». По мнению Резникова, это означает, что их обвинения в замене зимних курток летом были неправдой.

Без обвинения в подмене зимних курток на летние в расследовании не остается ничего. За это обвинение никто не готов нести ответственность. Пусть это так. Прошу всех журналистов, распространивших информацию о закупке летних курток вместо зимних, убрать непроверенные материалы, опубликовать официальную позицию Минобороны по поводу этой закупки и дождаться разбора ситуации", — подчеркнул Резников.

В пятницу, 25 августа Резников пообещал, что если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку, а если это окажется ложью, Резников предлагает, нардепу Анастасии Радиной уйти со своей должности, а Ткачу — уйти из издания и на три года прекратить заниматься журналистикой.

Такое предложение Резников выдвинул после того, как 11 августа ZN.ua опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

25 августа Украинская правда опубликовала расследование, в котором говорится о том, что одним из владельцев фирмы, с которой был заключен контракт, был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая.

По данным издания, которое ссылается на «офицеров с таможенного фронта Украины», эта фирма только в октябре-декабре ввезла в Украину из Турции 233 тысячи курток на 20 миллионов долларов и 202 тысячи брюк на 13 миллионов долларов.

Министр обороны Алексей Резников опроверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ, однако на таможне указало, что это зимние куртки.

Он заявлял, что «куртки скоро покажут».

23 августа состоялось заседание комитета Рады, на котором от Минобороны присутствовал заместитель министра Денис Шарапов. Он принес с собой куртки, но они оказались из другой партии.