«Не собираем армию». Резников объяснил свои слова о «миллионных боевых силах» для деоккупации юга

16 июля, 02:50
Глава Минобороны Украины Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил свои слова о сборе «миллионных боевых сил», оснащенных западным оружием, для отвоевания южных территорий. По его словам, возникло недоразумение.

Об этом он сказал в интервью BBC Украина.

«Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть прощают мой английский язык, он у меня неродный. Я четко формулирую: мы сегодня в секторе безопасности и обороны имеем миллион людей под штыком в том или ином виде. Я имею в виду ВСУ, включая подразделения терробороны, Нацгвардии, Пограничной службы, Нацполиции, ГСЧС, СБУ, а также силовые подразделения НАБУ и так далее. [Из них состоит этот] миллион, о котором я говорю, а не мы собираем еще миллион», — сказал Резников.

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По словам Резникова, есть конкретный приказ президента Владимира Зеленского Генштабу готовить планы о деоккупации всей Украины, включая территории, оккупированные с 2014 года.

«Речь и не может идти о конкретной наступательной операции, потому что я не генерал. Мы договорились с господином Залужным, что я не учу его воевать. И президент, кстати, не учит воевать. Президент ставит политические задачи, а военные профессионально готовят ту или иную кампанию», - сказал Резников.

Он подчеркнул, что речь идет о деоккупации всех оккупированных земель Украины в международно признанные границы по состоянию на 1991 год.

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«Вопрос в очередности кампаний и ресурса, который нам для этого нужен. И мы это, совершенно не скрывая, обсуждаем с нашими партнерами. Они знают о наших планах. И помогают нам, понимая, что и когда нам нужно для того или иного продвижения», – отметил министр.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Алексей Резников Война России против Украины Терроборона

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