Резников обсудил с Остином новые поставки оружия из США
Ллойд Остин и Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, обсудив будущие поставки оружия из США.
«Был продуктивный разговор с моим другом Ллойдом Остином III. Ценю четкую позицию США о нереагировании на провокации и нетерпимость к шантажу. Мы также обсудили следующий пакет помощи США в области безопасности для Украины. Подробности позже», — заявил министр.
12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам Алексея Резникова, первым на повестке дня был вопрос усиления ПВО.
Президент Владимир Зеленский после Рамштайна заявил, что заседание было довольно продуктивным и есть «позитивные новости», связанные с передачей защитникам Украины современной артиллерии.