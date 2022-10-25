Резников обсудил с Остином новые поставки оружия из США

25 октября, 00:10
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Ллойд Остин и Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Ллойд Остин и Алексей Резников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, обсудив будущие поставки оружия из США.

«Был продуктивный разговор с моим другом Ллойдом Остином III. Ценю четкую позицию США о нереагировании на провокации и нетерпимость к шантажу. Мы также обсудили следующий пакет помощи США в области безопасности для Украины. Подробности позже», — заявил министр.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1584633837182910465
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12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам Алексея Резникова, первым на повестке дня был вопрос усиления ПВО.

Президент Владимир Зеленский после Рамштайна заявил, что заседание было довольно продуктивным и есть «позитивные новости», связанные с передачей защитникам Украины современной артиллерии.

https://www.youtube.com/watch?v=2f37lqMA0XY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Алексей Резников Ллойд Остин Война России против Украины

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