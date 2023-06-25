Резников и Остин обсудили контрнаступление ВСУ и переворот в России 25 июня, 23:22 Ллойд Остин и Алексей Резников перед 13-й встречей в формате Рамштайн в Брюсселе (Фото:Вирджиния Майо/Пул через Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили попытку восстания главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина в России, а также украинскую контрнаступательную операцию.

Об этом Алексей Резников сообщил в Twitter.

«Я имел телефонный разговор с моим другом и коллегой Ллойдом Остином III. Мы говорили о последних событиях в России», — подчеркнул министр.

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Резников отметил, что они с Остином разделяют мнение о слабости российских властей и считают, что лучшим выбором для Кремля сейчас является вывод российских войск из Украины.

«России было бы лучше решать собственные проблемы», — подчеркнул он.

Глава Минобороны также добавил, что во время разговора они обсудили украинское контрнаступление.

«Мы также обсудили контрнаступление ВСУ и дальнейшие шаги в укреплении наших Сил обороны. Дела движутся в правильном направлении. Украина победит», — заявил министр.

Ранее Алексей Резников заявил, что сейчас украинские военные проводят "подготовительную формировочную операцию", но главный удар ВСУ по российским оккупантам еще впереди.

15 июня Резников и Остин встретились перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны в формате Рамштайн.