Меньше 50 тысяч. Потери Украины намного ниже российских — Резников 16 апреля, 14:12 Резников прокомментировал потери Украины в войне с Россией (Фото:REUTERS / Alkis Konstantinidis)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что потери среди украинских военных намного ниже российских.

«У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее количество меньше, чем количество погибших в результате землетрясения в Турции [в феврале этого года]», — сказал Резников в интервью испанской La Razon.

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Согласно последним данным, от землетрясений в Турции и Сирии погибли более 50 тысяч человек.



Резников отметил, что главная задача украинского военного командования — сохранить жизни солдат. В то время как Россия использует своих как пушечное мясо.

«Это тактика мясорубки. Им все равно. Только в Бахмуте каждый день Россия теряет 500 человек убитыми и ранеными. Это по одному батальону в сутки членов ЧВК Вагнера, наемников и бывших преступников. Это варварство», — сказал министр.

По данным украинского Генштаба по состоянию на 16 апреля, Россия с начала полномасштабной войны в Украине потеряла более 182 тысяч своих солдат.