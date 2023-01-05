Резников не видит необходимости в массовой мобилизации, но ситуация может измениться

5 января, 22:44
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Резников подчеркнул, что Украина «пополняет потери, берет особых специалистов для определенных задач» (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Резников подчеркнул, что Украина «пополняет потери, берет особых специалистов для определенных задач» (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Министр обороны Украины Алексей Резников не видит на сегодняшний день необходимости в массовой мобилизации. При этом он добавил, что ситуация на фронте может измениться в любой момент.

«В массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу необходимости. Но, конечно, ситуация на фронте может измениться в любой момент, зависит от развития событий», — сказал он в эфире телемарафона.

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Резников подчеркнул, что Украина «пополняет потери, берет особых специалистов для определенных задач». Министр отметил, что мобилизация объявлена и идет в спокойном режиме.

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«И мы даже не выбрали еще тот стопроцентный потенциал, который там введен», — подчеркнул министр.

В Украине военное положение и мобилизация продлены до 19 февраля 2023 года.

Во время всеобщей мобилизации призыву подлежат все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которые могут нести службу и отвечают требованиям о физическом здоровье.

https://www.youtube.com/embed/JbJ6PhVf_VQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Мобилизация Алексей Резников

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