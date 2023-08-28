«Эта должность — это Голгофа». Резников ответил, обсуждал ли с Зеленским свою возможную отставку 28 августа, 21:11 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Vyacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не говорил с президентом Владимиром Зеленским о своей возможной отставке.

Об этом в понедельник, 28 августа, Резников сказал на пресс-конференции, сообщает Радио Свобода.

«98 процентов нашего общения (с Зеленским — ред.) посвящено обеспечению Вооруженных Сил и два процента, ну может пять, это то, что мы будем делать после победы, что такое двусторонние соглашения безопасности, что такое „архитектура безопасности“», — отметил министр.

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Глава Минобороны отметил, что он обсуждает с президентом много тем, среди которых реформы и резонансные дела.

Резников признался, что не хотел, чтобы его назначали на должность министра обороны. Он также напомнил, что президент Украины сам, согласно Конституции, определяет, кому быть министром обороны, а кому министром иностранных дел.

«Он точно знает, что я не просился на эту должность, а наоборот отговаривал его от этого назначения. Он точно знает, сколько и что я сделал, и если он пригласит присоединиться к какому-то другому проекту, то я с радостью соглашусь. Потому что эта должность (министра обороны — ред.) — это Голгофа», — подчеркнул Резников.

На вопрос журналиста о том, говорил ли он с Зеленским о своей возможной отставке, Резников покачал головой, что нет.



Отвечая на вопрос журналиста LIGA.net о том, предлагал ли ему Зеленский должность посла Украины в Великобритании, Резников отметил, что обсуждал с главой страны несколько возможных вариантов проектов, которыми он мог бы заняться.

«Мы с ним несколько проектов обсуждали еще в 21-м году. Когда он делал мне предложение пойти на министра обороны, мы обсудили и другие альтернативы. И он думал тогда. Но он выбрал таки тогда министра обороны. Если бы я знал, что произойдет в феврале, и что я буду переживать и проживать те два года, думаю, я бы тогда нашел бы в себе смелость отказать. Потому что этот уровень „головняка“, который я получил — я не пожелаю никому», — ответил глава Минобороны.

10 августа Украинская правда со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны.

23 августа Зеленский, отвечая на вопрос о возможности отставки Резникова, заявил, что будет комментировать кадровые решения только после того, как подпишет соответствующие указы.

Отставка Резникова уже обсуждалась в начале февраля этого года на фоне коррупционного скандала в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Тогда появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром, а на его место назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

Сам Резников тогда говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.