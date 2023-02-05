«Они любят символизм». Украина не исключает нового наступления России в феврале — Резников

5 февраля, 17:49
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Резников уверяет, что Силы обороны готовы к возможному новому наступлению россиян (Фото:Министерство обороны Украины)

Резников уверяет, что Силы обороны готовы к возможному новому наступлению россиян (Фото:Министерство обороны Украины)

Украина не исключает нового наступления России в феврале, однако по состоянию на данный момент ударных формирований не обнаружено. Министр обороны Алексей Резников уверяет, что украинские силы готовятся дать отпор в случае необходимости.

Об этом он сказал на пресс-конференции в воскресенье, 5 февраля.

«Конечно, мы все равно ожидаем возможные наступления со стороны россиян, потому что февраль месяц, они любят символизмы. 24 февраля будет год как началось это нашествие, открытая стадия украино-российской войны, которая началась в 2014 году. Поэтому мы ожидаем это давление», — цитирует Резникова Суспільне.

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Но министр подчеркнул, что «неожиданных вещей нет» и все готовы.

«Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка Верховного главнокомандующего постоянно держит на контроле, поэтому каких-то неожиданных вещей для нас с вами нет», — заявил министр.

Резников призвал украинцев доверять исключительно официальной информации о возможном наступлении РФ и не реагировать на панические информационные вбросы врага.

«Много информации, все, вероятно, читали Телеграм-каналы, что ночью будет нападение и т. д. …Никакого нападения не произошло. Очень важно слушать Генеральный штаб, его официальную позицию. Когда будет понятно, что они [россияне] сформировали ударные группировки, где, в каком месте — наш Генеральный штаб это прекрасно знает», — подчеркнул министр.

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Резников добавил, что в частности вблизи Харькова сейчас со стороны России ударных группировок нет, однако, по его словам, нельзя исключать, что «через некоторое время они могут появиться».

Редактор: София Лазарова

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