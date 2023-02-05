«Они любят символизм». Украина не исключает нового наступления России в феврале — Резников
Резников уверяет, что Силы обороны готовы к возможному новому наступлению россиян (Фото:Министерство обороны Украины)
Украина не исключает нового наступления России в феврале, однако по состоянию на данный момент ударных формирований не обнаружено. Министр обороны Алексей Резников уверяет, что украинские силы готовятся дать отпор в случае необходимости.
Об этом он сказал на пресс-конференции в воскресенье, 5 февраля.
«Конечно, мы все равно ожидаем возможные наступления со стороны россиян, потому что февраль месяц, они любят символизмы. 24 февраля будет год как началось это нашествие, открытая стадия украино-российской войны, которая началась в 2014 году. Поэтому мы ожидаем это давление», — цитирует Резникова Суспільне.
Но министр подчеркнул, что «неожиданных вещей нет» и все готовы.
«Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка Верховного главнокомандующего постоянно держит на контроле, поэтому каких-то неожиданных вещей для нас с вами нет», — заявил министр.
Резников призвал украинцев доверять исключительно официальной информации о возможном наступлении РФ и не реагировать на панические информационные вбросы врага.
«Много информации, все, вероятно, читали Телеграм-каналы, что ночью будет нападение
Резников добавил, что в частности вблизи Харькова сейчас со стороны России ударных группировок нет, однако, по его словам, нельзя исключать, что «через некоторое время они могут появиться».