«Нам это нужно сейчас». Скорость поставки оружия в Украину является одним из жизненно важных вопросов — Резников

3 июня, 15:00
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Алексей Резников (Фото:Резніков Олексій/Facebook)

Алексей Резников (Фото:Резніков Олексій/Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что скорость поставки оружия в Украину является одним из жизненно важных вопросов.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Глава ведомства заявил, что в пятницу, 3 июня он принял участие в GLOBSEC 2022 вместе с министрами обороны Словакии и Болгарии Ярославом Надем и Драгомиром Заковым.

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По его словам, главной темой панели стали военные поставки в Украину.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1532668266505814019

«У нас была блестящая и конструктивная дискуссия. Одним из жизненно важных вопросов в поставке оружия украинской армии есть скорость. Нам это нужно быстро, и нам это нужно сейчас», – написал он в Twitter.

https://www.youtube.com/watch?v=Wc9eCfamTLQ&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оружие Алексей Резников Война России против Украины

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