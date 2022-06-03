«Нам это нужно сейчас». Скорость поставки оружия в Украину является одним из жизненно важных вопросов — Резников 3 июня, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:Резніков Олексій/Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что скорость поставки оружия в Украину является одним из жизненно важных вопросов.

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Глава ведомства заявил, что в пятницу, 3 июня он принял участие в GLOBSEC 2022 вместе с министрами обороны Словакии и Болгарии Ярославом Надем и Драгомиром Заковым.

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По его словам, главной темой панели стали военные поставки в Украину.

«У нас была блестящая и конструктивная дискуссия. Одним из жизненно важных вопросов в поставке оружия украинской армии есть скорость. Нам это нужно быстро, и нам это нужно сейчас», – написал он в Twitter.

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