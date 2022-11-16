«Защита украинского неба». Резников назвал приоритет Украины на новом Рамштайне

16 ноября, 21:05
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что приоритетом для Украины на седьмом заседании Контактной группы по обороне Украины Рамштайн остается защита своего неба.

Обновлено в 21:14. Резников коротко прокомментировал седьмое заседание Рамштайн.

«Свободный мир с нами, пока мы не победим. Украинская сила сейчас: повышенный экономический потенциал, лучшая подготовка украинской армии, современная логистика», — заявил он.

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Он также поблагодарил партнеров за поддержку и новые инициативы.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1592958812834902016

В своем Twitter он уточнил, что Украина и ее партнеры готовятся к зиме.

«Защита украинского неба является нашим приоритетом № 1 и темой № 1 на Рамштайне-7. Вместе с нашими партнерами мы работаем над интегрированной и эшелонированной системой ПВО. Готовимся к зиме на поле боя», — написал Резников.

Он также поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за руководство международной коалицией против зла.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1592905902486867969?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1592905902486867969%7Ctwgr%5Ed79d3d36125f8821f50de4561d9502b29393c48c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F318418-reznikov-zahist-neba-prioritet-ukraini-na-ramstajni-7%2F

Позже журналист Голоса Америки Остап Ярыш сообщил, что седьмое заседание Рамштайн закончилось. Результаты следующие:

  • пакет безопасности на $270 млн от Швеции;
  • еще две ракетные установки HAWK от Испании;
  • также $500 млн от Канады (и зимнее снаряжение);
  • РСЗО от Германии;
  • ПВО ближнего радиуса действия от Польши.
https://twitter.com/OstapYarysh/status/1592942873682804737

Министр обороны США Ллойд Остин открыл в среду, 16 ноября, уже седьмое заседание в формате Рамштайн по Украине. Шестое заседание Контактной группы по обороне Украины состоялось в октябре в Брюсселе в очном формате. Один из главных акцентов предыдущей встречи был сосредоточен на обеспечении Украины средствами ПВО.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вооружение Военная помощь ПВО Небо Алексей Резников Война России против Украины Рамштайн

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