«Защита украинского неба». Резников назвал приоритет Украины на новом Рамштайне 16 ноября, 21:05 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что приоритетом для Украины на седьмом заседании Контактной группы по обороне Украины Рамштайн остается защита своего неба.

Обновлено в 21:14. Резников коротко прокомментировал седьмое заседание Рамштайн.

«Свободный мир с нами, пока мы не победим. Украинская сила сейчас: повышенный экономический потенциал, лучшая подготовка украинской армии, современная логистика», — заявил он.

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Он также поблагодарил партнеров за поддержку и новые инициативы.

В своем Twitter он уточнил, что Украина и ее партнеры готовятся к зиме.

«Защита украинского неба является нашим приоритетом № 1 и темой № 1 на Рамштайне-7. Вместе с нашими партнерами мы работаем над интегрированной и эшелонированной системой ПВО. Готовимся к зиме на поле боя», — написал Резников.

Он также поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за руководство международной коалицией против зла.

Позже журналист Голоса Америки Остап Ярыш сообщил, что седьмое заседание Рамштайн закончилось. Результаты следующие:

пакет безопасности на $270 млн от Швеции;

еще две ракетные установки HAWK от Испании;

также $500 млн от Канады ( и зимнее снаряжение);

и зимнее снаряжение); РСЗО от Германии;

ПВО ближнего радиуса действия от Польши.

Министр обороны США Ллойд Остин открыл в среду, 16 ноября, уже седьмое заседание в формате Рамштайн по Украине. Шестое заседание Контактной группы по обороне Украины состоялось в октябре в Брюсселе в очном формате. Один из главных акцентов предыдущей встречи был сосредоточен на обеспечении Украины средствами ПВО.