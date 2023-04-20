Резников перед Рамштайном: Приоритет Украины — многоуровневая система ПВО/ПРО. Вершина пирамиды — западные самолеты 20 апреля, 11:34 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что приоритет Украины сейчас — построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки.

Об этом он написал в Facebook 19 апреля.

По словам Резникова, такая система будет защищать города, критическую инфраструктуру, гражданских и военных. Он перечислил последние поставки от Запада и их преимущества:

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ЗРК Patriot смогут поражать баллистические цели, что раньше было невозможно;

еще один комплекс IRIS-T увеличивает способности борьбы с крылатыми ракетами;

МиГ-29 усилят защиту и от российских ракет, и от иранских дронов.

«Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужно больше платформ разного уровня и боеприпасы к ним. Нам нужно больше ПЗРК. Самолеты западного образца — вершина этой пирамиды. По каждой платформе сначала мы слышали „нет, это невозможно“. Теперь они защищают наше небо», — подчеркнул министр.

Резников анонсировал дальнейшие поставки средств обороны и поблагодарил партнеров.

Ранее FT сообщила, что во время встречи с союзниками в формате Рамштайн в пятницу, 21 апреля, Украина попросит о срочной передаче зенитных ракет для систем ПВО, опасаясь, что из-за «острого дефицита» Россия может начать широкомасштабные воздушные атаки.

