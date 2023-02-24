«Готовим контрнаступление». Победой Украины станет освобождение всех территорий и когда России не будет в нынешнем виде — Резников 24 февраля, 10:14 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Победой для Украины в развязанной Россией полномасштабной войне будет освобождение всех территорий до границ 1991-го, а РФ в нынешнем виде не будет существовать, заявил министр обороны Алексей Резников.

Об этом говорится в его посте в годовщину большой войны, 24 февраля.

По словам Резникова, еще год назад многие думали, что «Украины через несколько недель не станет», а сейчас страна вступает в новый период, задача которого — победа. Одной из ее составляющих он назвал ликвидацию опасности со стороны РФ.

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«Победа — когда Украина будет. Будет суверенным и независимым в международно признанных границах. Успешной, богатой, сильной. А России в сегодняшнем виде не будет. Не будет террористического московского режима, который говорит о „братстве“ и при этом совершает геноцид. Рассказывает об „освобождении“ и стирает с лица земли целые города», — заявил министр.

Резников убежден: Украина победит, а россияне проиграют и понесут ответственность. Он подчеркнул, что враг до сих пор «очень опасен» и имеет много ресурсов, но стратегически Россия проиграла.

Министр заявил, что, несмотря на предстоящие сложности, Киев «уверен в своих силах», поскольку имеет поддержку коалиции из 54 стран. Также Резников анонсировал больше оружия, в частности украинского производства, новые программы подготовки бойцов с участием партнеров, которые коснутся не только армии, но и гвардии и «всех, кто бьется рядом».

«Мы будем поражать сильнее и на большее расстояние, в воздухе, на земле, на море и в киберпространстве. Будет наше контрнаступление. Мы много работаем, чтобы его подготовить и обеспечить», — подытожил Резников.

За год полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 147 тысяч военных, 3363 танка, 299 самолетов и тысячи единиц другой техники.

