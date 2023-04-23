Резников и Уоллес во время Рамштайна обсудили усиление ВСУ 23 апреля, 05:08 Алексей Резников и Бен Уоллес (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках встречи в формате Рамштайн обсудил усиление ВСУ с британским коллегой Беном Уоллесом.

"Всегда приятно видеть своего коллегу и большого друга Украины Бена Уоллеса на встрече Рамштайн. Мы обсудили дальнейшее усиление возможностей украинской армии, включая обучение наших военнослужащих", - заявил Резников.

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21 апреля на базе Рамштайн в Германии состоялась 11 встреча более 50 союзников Украины — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что участники встречи договорились активизировать поставки Украине систем ПВО и снарядов для них.

Глава Пентагона также сообщил, что за несколько месяцев участники Рамштайна передали Украине более 230 танков, более 1550 единиц бронетехники и другое оборудование и боеприпасы для поддержки более девяти новых бронетанковых бригад.

На полях Рамштайна также состоялась встреча «танковой коалиции», было подписано письмо о намерениях Польши создать центр технического обслуживания танков Leopard 2.

