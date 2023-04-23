Резников и Уоллес во время Рамштайна обсудили усиление ВСУ

23 апреля, 05:08
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Алексей Резников и Бен Уоллес (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Алексей Резников и Бен Уоллес (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках встречи в формате Рамштайн обсудил усиление ВСУ с британским коллегой Беном Уоллесом.

"Всегда приятно видеть своего коллегу и большого друга Украины Бена Уоллеса на встрече Рамштайн. Мы обсудили дальнейшее усиление возможностей украинской армии, включая обучение наших военнослужащих", - заявил Резников.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1649811446111391747
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Министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Украины Алексей Резников, глава Минобороны Германии Борис Писториус и другие члены делегаций во время встречи на базе Рамштайн (Фото:REUTERS/Heiko Becker) 11-й Рамштайн. Усиление ПВО в приоритете, Канада предоставляет новый пакет помощи, летом начнется обучение танкистов ВСУ на Abrams — главное

21 апреля на базе Рамштайн в Германии состоялась 11 встреча более 50 союзников Украины — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что участники встречи договорились активизировать поставки Украине систем ПВО и снарядов для них.

Глава Пентагона также сообщил, что за несколько месяцев участники Рамштайна передали Украине более 230 танков, более 1550 единиц бронетехники и другое оборудование и боеприпасы для поддержки более девяти новых бронетанковых бригад.

На полях Рамштайна также состоялась встреча «танковой коалиции», было подписано письмо о намерениях Польши создать центр технического обслуживания танков Leopard 2.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Алексей Резников Война России против Украины Бен Уоллес

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