Подробности позже. Резников анонсировал очень хорошие новости из Пентагоне накануне Рамштайна

18 июля, 23:33
Алексей Резников и Ллойд Остин (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Алексей Резников и Ллойд Остин (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что накануне встречи в формате Рамштайн провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Глава Минобороны анонсировал «очень хорошие новости» из США, пообещав сообщить подробности позже.

«Обсудил с нашим хорошим другом Ллойдом Остином будущую встречу в формате Рамштайн: согласовали повестку дня, поделились информацией о контроле за поставками оружия в Украину. У главы Пентагона есть очень хорошие новости, но детали будут позже», — заявил Резников.

Видео дня
https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1549086948010115072
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Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины в рамках Рамштайн пройдет 20 июля в онлайн-формате.

15 июня состоялась очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-3), по итогам которой, в частности, Словакия пообещала передать Киеву боевые вертолеты Ми-17 и боеприпасы, Канада, Польша и Нидерланды — отправить артиллерию, а Германия — три системы РСЗО Mars II.

Также президент США Джо Байден позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и заявил, что США выделят Украине еще один пакет военной помощи на 1 млрд долларов.

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Министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга 15 июня уточнил, что в новый пакет помощи войдут высокоточные боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777, 36 тысяч снарядов калибра 155 мм, две системы береговой обороны Harpoon, тысячи приборов ночного видения, оптики и так далее.

https://www.youtube.com/watch?v=iYwhcmbg32M
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Вооружение Поставки оружия Пентагон Война в Украине Алексей Резников Ллойд Остин Война России против Украины

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