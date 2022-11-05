На город враг направил около 40 снарядов. Российские войска обстреляли Никополь из Градов и тяжелой артиллерии — ОВА

5 ноября, 08:34
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Последствия обстрела Никополя (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Последствия обстрела Никополя (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

В ночь на субботу, 5 ноября, российские оккупанты обстреляли Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Ночь в субботу была горячей. Еще раз отличилось наше ПВО», — написал он.

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По его словам, Никопольский район россияне накрыли огнем из Градов и тяжелой артиллерии.

«Стреляли из временно оккупированного Энергодара по трем общинам – Красногригоревской, Марганецкой и Никопольской», – написал он.

Резниченко заявил, что больше всего досталось Никополю. На ночной город враг направил около 40 снарядов.

В результате обстрелов возникли два пожара.

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«Повреждены с полутора десятков многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. Российские снаряды попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям. Повреждены производственные мощности и имущество», – написал глава области.

Также военные из воздушного командования на восток уничтожили еще один вражеский Шахед. Сбили курсирующий боеприпас в Синельниковском районе.

Повсюду обошлось без погибших и раненых.

https://www.youtube.com/watch?v=kuBUKEfHeq0&t=4s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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