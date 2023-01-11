Ночь была напряженной. Российские войска обстреляли Никопольский район, повреждены дома — Днепропетровская ОВА 11 января, 08:23 Последствия обстрела (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Ночью, в среду, 11 января, российские войска обстреляли Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«На Никопольщине ночью снова было напряжено… Россияне трижды обстреляли район из тяжелой артиллерии. Направили на мирные города и села более 20 снарядов», — говорится в сообщении.

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По словам главы области, снаряды прилетели в Красногригорьевскую общину, Марганец и Никополь. Повсюду обошлось без пострадавших.

Резниченко заявил, что в Марганце повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод и электросеть.

В Никополе от российских снарядов пострадали четыре дома, производственный цех частного предприятия и линии электропередач.

В Красногригорьевской общине последствия атаки выясняются.

В остальных районах была тихая ночь — без тревог и чрезвычайных ситуаций.