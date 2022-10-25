В результате удара оккупантов по Днепру погибла беременная девушка

25 октября, 23:16
Поделиться:
Последствия российского удара по Днепру (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия российского удара по Днепру (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в результате российского удара по Днепру погибла беременная девушка.

«Российский удар по Днепру унес жизни молодой женщины, которая была беременная… Нелюди. Такого не прощают», — сообщил Резниченко.

Российские оккупанты во вторник, 25 октября, выпустили ракеты по Днепру. В результате попадания обломков снаряда начался пожар на местной заправке.

Видео дня

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате российской атаки погибли два человека, еще три были ранены. По его словам, оккупанты ударили по одному из районов города.

https://www.youtube.com/watch?v=x6mo29D99j0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Днепропетровская область Война в Украине Город Днепр Валентин Резниченко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X