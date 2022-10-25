В результате удара оккупантов по Днепру погибла беременная девушка 25 октября, 23:16 Последствия российского удара по Днепру (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в результате российского удара по Днепру погибла беременная девушка.



«Российский удар по Днепру унес жизни молодой женщины, которая была беременная… Нелюди. Такого не прощают», — сообщил Резниченко.

Российские оккупанты во вторник, 25 октября, выпустили ракеты по Днепру. В результате попадания обломков снаряда начался пожар на местной заправке.

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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате российской атаки погибли два человека, еще три были ранены. По его словам, оккупанты ударили по одному из районов города.

