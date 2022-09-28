Одна из российских ракет попала в зернохранилище в Днепропетровской области

28 сентября, 23:29
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Россияне обстреляли зернохранилище в Криворожском районе (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Россияне обстреляли зернохранилище в Криворожском районе (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Глава Днепропетровского областного совета Валентин Резниченко сообщил, что одна из российских ракет попала в зернохранилище в Криворожском районе.

В данный момент устанавливается масштаб разрушений.

«Вечером враг атаковал Криворожский район ракетами Х-59. Большинство ракет наши силы противовоздушной обороны уничтожили. Одна попала в предприятие по переработке зерновых. Обошлось без жертв и пострадавших. Масштабы разрушений уточняются», — сообщил Резниченко.

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Российские оккупанты вечером в среду, 28 сентября, выпустили пять управляемых авиационных ракет Х-59 по Запорожской и Днепропетровской областям.

Как сообщает командование Воздушных сил в Facebook, четыре из пяти ракет, выпущенных российскими истребителями Су-35, сбили защитники из Днепровской зенитной ракетной бригады и Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования Восток.

https://www.youtube.com/watch?v=b67UibC_Tw0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Днепропетровская область Зерно Продовольствие Война в Украине Валентин Резниченко Война России против Украины Продовольственный кризис

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