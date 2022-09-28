Одна из российских ракет попала в зернохранилище в Днепропетровской области 28 сентября, 23:29 Россияне обстреляли зернохранилище в Криворожском районе (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Глава Днепропетровского областного совета Валентин Резниченко сообщил, что одна из российских ракет попала в зернохранилище в Криворожском районе.

В данный момент устанавливается масштаб разрушений.

«Вечером враг атаковал Криворожский район ракетами Х-59. Большинство ракет наши силы противовоздушной обороны уничтожили. Одна попала в предприятие по переработке зерновых. Обошлось без жертв и пострадавших. Масштабы разрушений уточняются», — сообщил Резниченко.

Видео дня

Российские оккупанты вечером в среду, 28 сентября, выпустили пять управляемых авиационных ракет Х-59 по Запорожской и Днепропетровской областям.

Как сообщает командование Воздушных сил в Facebook, четыре из пяти ракет, выпущенных российскими истребителями Су-35, сбили защитники из Днепровской зенитной ракетной бригады и Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования Восток.