Одна из российских ракет попала в зернохранилище в Днепропетровской области
Россияне обстреляли зернохранилище в Криворожском районе (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)
Глава Днепропетровского областного совета Валентин Резниченко сообщил, что одна из российских ракет попала в зернохранилище в Криворожском районе.
В данный момент устанавливается масштаб разрушений.
«Вечером враг атаковал Криворожский район ракетами Х-59. Большинство ракет наши силы противовоздушной обороны уничтожили. Одна попала в предприятие по переработке зерновых. Обошлось без жертв и пострадавших. Масштабы разрушений уточняются», — сообщил Резниченко.
Российские оккупанты вечером в среду, 28 сентября, выпустили пять управляемых авиационных ракет Х-59 по Запорожской и Днепропетровской областям.
Как сообщает командование Воздушных сил в Facebook, четыре из пяти ракет, выпущенных российскими истребителями Су-35, сбили защитники из Днепровской зенитной ракетной бригады и Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования Восток.