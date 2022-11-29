Уничтожено производство. Российские оккупанты ударили несколькими ракетами по ночному Днепру

29 ноября, 00:27
Поделиться:
Последствия обстрела города Днепр (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Последствия обстрела города Днепр (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

В ночь на вторник, 29 ноября, российские войска обстреляли город Днепр, выпустив несколько ракет.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты обстреляли частное предприятие.

"Россияне ударили по Днепру. Направили на ночной город несколько ракет. Попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения. Началася пожар. Работают все службы. Детали выясняются", - сообщил Резниченко.

Видео дня

Читайте также:
Зеленский — об ударе по Днепру: За все принесенные страдания Россия ответит перед судом и историей

26 ноября РФ нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша. Трое еще находятся в больнице. Погиб один человек.

На следующий день, 27 ноября, оккупанты атаковали Кривой Рог. Две ракеты попали по объекту транспортной инфраструктуры, есть серьезные разрушения.

https://www.youtube.com/watch?v=E96KW5T676M
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Город Днепр Валентин Резниченко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X