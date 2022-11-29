Уничтожено производство. Российские оккупанты ударили несколькими ракетами по ночному Днепру 29 ноября, 00:27 Последствия обстрела города Днепр (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

В ночь на вторник, 29 ноября, российские войска обстреляли город Днепр, выпустив несколько ракет.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты обстреляли частное предприятие.

"Россияне ударили по Днепру. Направили на ночной город несколько ракет. Попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения. Началася пожар. Работают все службы. Детали выясняются", - сообщил Резниченко.

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26 ноября РФ нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша. Трое еще находятся в больнице. Погиб один человек.

На следующий день, 27 ноября, оккупанты атаковали Кривой Рог. Две ракеты попали по объекту транспортной инфраструктуры, есть серьезные разрушения.