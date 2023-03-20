Превысит норму апреля. Синоптики рассказали, где в ближайшие дни резко возрастет температура воздуха 20 марта, 15:39 Наступила теплая неделя (Фото:mgequivalents/depositphotos)

Благодаря теплым и влажным воздушным массам из юго-западной Европы, температура воздуха в Украине на этой неделе будет выше средних многолетних показателей.

По прогнозу синоптиков, на этой неделе на большинстве территорий Украины будет тепло как в середине апреля. Периодические дожди станут более интенсивными ближе к выходным. В некоторых регионах возможны грозы, туманы и заморозки на поверхности почвы.

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Какая будет погода на текущей неделе 20−26 марта в Украине

Какая погода сегодня в понедельник 20 марта

Сегодня погодные условия определяются полем повышенного атмосферного давления. Осадки не прогнозируются. Возможны утренние туманы. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +4 градусов, днем +9+15 градусов.

Какая будет погода во вторник 21 марта

Днем в Киевской, Черниговской и Одесской областях небольшие дожди. На остальной территории страны без осадков. Ночью и утром может быть туман. Ветер западный, юго-западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +1+7 градусов, днем +9+15 градусов.

Какая будет погода в среду 22 марта

Местами по Украине пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром — туманы. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +2+8, днем +9+15 градусов.

Какая будет погода в четверг 23 марта

Преимущественно без осадков. Небольшой дождь пройдет лишь днем в районе Полесья и на крайнем севере. Ветер юго-западного направления, 5−10 м/с. Температура воздуха в ночное время +3+9 градусов, днем столбики термометров покажут +11+17 градусов, в западных и Одесской областях местами +18+20 градусов.

Какая будет погода в пятницу 24 марта

Ночью в северных областях, днем в западной части Украины ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. На остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +4+10 градусов, днем +11+17 градусов, в Одесской области +18+21 градус.

Какая будет погода в субботу 25 марта

Балтийский циклон принесет дождливую и пасмурную погоду почти на всю территорию Украины. Днем в западных областях возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный, 7−12 м/с, днем в западной части местами порывы, 15−17 м/с. Температура воздуха ночью +4+10 градусов, днем +9+15, в Крыму, Херсонской и Винницкой областях +16+17 градусов.

Какая будет погода в воскресенье 26 марта

Удерживается теплая и дождливая погода. В западных областях возможны грозы. Ветер преимущественно западной четверти, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью +3+9°С, днем +9+15°С, в южных областях +16+18 градусов.