Пора утепляться. Какой будет погода в Украине на Рождество 2 января, 16:50 Праздничный Киев до начала полномасштабного вторжения рф (Фото:Kyiv Visual by Projector Creative & Tech Online Institute)

Аномально теплая погода еще продлится в Украине некоторое время.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Также она поделилась прогнозом погоды на ближайшее время.

Погода 3 января в Украине: температура воздуха в течение дня составит +7+12 градусов, на юго-западе и в южной части +9+14 градусов. Существенные осадки маловероятны в большинстве областей. На юге, востоке и центре ожидаются солнечные прояснения. В Закарпатье и в Карпатах возможны локальные небольшие дожди. Ветер ожидается западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый.

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Погода в Киеве 3 января будет тепло, температура поднимется до +9 градусов. Осадки маловероятны, но увеличится облачность.

Когда в Украине наступит похолодание? Более холодная воздушная масса начнет заходить на территорию страны с 4-6 января. Пик морозов придется на 7-9 января, когда температура воздуха ночью на востоке и севере может опускаться до -10-15 градусов.

Прогноз температуры воздуха на Рождественский вечер, 7 января. / Фото: Наталья Диденко

В своем сообщении синоптикиня вспомнила народное верование — поговорку, связанную с погодой на Рождество: «Похоже, что старая поговорка моего деда в этом году подействует, он всегда говорил: «Если латинское Рождество на воде, то наше — на леде». Разумеется? Если 25 декабря было тепло, то 7 января будет холодно.

Однако похолодание в Украине не продлится долго: следующая волна потепления начнется с 10 января.

Напомним, ранее представитель Укргидрометцентра рассказала НВ о погоде на Рождество и Новый год.