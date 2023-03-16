Мороз и мокрый снег. Синоптик сообщила о резком похолодании в ближайшие дни
Морозы и мокрый снег в ближайшие дни (Фото:romrodinka / depositphotos)
Весна вроде бы уверенно двигается вперед, но зима, неожиданно, снова ставит ей палки в колеса.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о резких изменениях погоды и рассказала когда можно ожидать настоящее тепло. По ее словам, оно придет в середине следующей недели.
Какая будет погода в ближайшие дни
«В ближайшую ночь морозы будут составлять в западных областях Украины -1−6 градусов.
На севере от 2 тепла до 2 мороза.
Восток, юг и значительную часть центра прикроет облаками, поэтому здесь ожидается +3+5, местами даже до +7 градусов.
Днем минусы затихнут, ожидается +4+9 градусов, на юге Одесщины, в Крыму и Приазовье +8+12 градусов.
Дождь, вероятно, с мокрым снегом, предполагается в ближайшую ночь и завтра утром в восточных областях, а также местами на Полтавщине, Черкасщине и в Днепре с районами.
Днем практически повсюду в Украине без осадков.
В Киеве 17 марта осадков не ожидается. Ветер — с северо-запада, остается порывистым.
Пока что в столице будет холодновато: ночью от 2 тепла до 2 мороза, днем в пятницу до +7 градусов.
Суббота — холодная, но сухая.
Воскресенье уже теплее и еще с солнцем, лучший день из ближайших для свежего воздуха.
В понедельник — вплоть до +11+13 градусов.
Во вторник придет дождь.
С середины следующей недели — роскошное тепло, до +14+19 градусов!"