Мороз и мокрый снег. Синоптик сообщила о резком похолодании в ближайшие дни 16 марта, 16:38 Морозы и мокрый снег в ближайшие дни (Фото:romrodinka / depositphotos)

Весна вроде бы уверенно двигается вперед, но зима, неожиданно, снова ставит ей палки в колеса.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о резких изменениях погоды и рассказала когда можно ожидать настоящее тепло. По ее словам, оно придет в середине следующей недели.

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Какая будет погода в ближайшие дни

«В ближайшую ночь морозы будут составлять в западных областях Украины -1−6 градусов.

На севере от 2 тепла до 2 мороза.

Восток, юг и значительную часть центра прикроет облаками, поэтому здесь ожидается +3+5, местами даже до +7 градусов.

Днем минусы затихнут, ожидается +4+9 градусов, на юге Одесщины, в Крыму и Приазовье +8+12 градусов.

Дождь, вероятно, с мокрым снегом, предполагается в ближайшую ночь и завтра утром в восточных областях, а также местами на Полтавщине, Черкасщине и в Днепре с районами.

Днем практически повсюду в Украине без осадков.

В Киеве 17 марта осадков не ожидается. Ветер — с северо-запада, остается порывистым.

Пока что в столице будет холодновато: ночью от 2 тепла до 2 мороза, днем в пятницу до +7 градусов.

Суббота — холодная, но сухая.

Воскресенье уже теплее и еще с солнцем, лучший день из ближайших для свежего воздуха.

В понедельник — вплоть до +11+13 градусов.

Во вторник придет дождь.

С середины следующей недели — роскошное тепло, до +14+19 градусов!"