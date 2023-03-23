Погодные метаморфозы. Синоптик предупредила о резком изменении погоды с циклонами и атмосферными фронтами 23 марта, 15:36 Резкая смена погоды на следующей неделе (Фото:SergeyNivens / depositphotos)

Сегодня, в день метеоролога, синоптики будто бы договорились с погодой о потеплении. Даже прошедший на Сумщине и Харьковщине дождь был теплым.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, сообщила о том, что наслаждаться теплыми днями нам удастся только до 28−29 марта.

«В течение 28−29 марта в Украине ожидается серьезное изменение погоды.

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Начиная с западных областей, температура воздуха будет существенно снижаться, сначала до +4+9 градусов, а затем и до нуля и даже небольших «минусов».

К резкому похолоданию присоединятся циклоны и атмосферные фронты, пойдут дожди, которые из-за похолодания будут переходить в снег!

Понятно, что подобная атмосферная борьба разных воздушных масс не обойдется без сильного ветра.

Эта погодная метаморфоза из-за значительных метеорологических контрастов может усложнять ситуацию на дорогах, ухудшать самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

Еще раз — со вторника-среды в Украине ожидается резкое изменение погоды!

Ну, а пока говорим о синоптической ситуации, которая предполагается завтра, 24 марта.

В большинстве областей Украины в течение дня пятницы будет отличная теплая погода с температурой воздуха +15+20 градусов.

Существенные осадки завтра маловероятны, разве что в северных областях пройдет небольшой, теплый и приятный дождь.

В Киеве 24 марта будет очень тепло, до +17, +18 градусов. Без существенных осадков, разве днем возможен небольшой дождь.

Теплая погода еще продлится.

Однако на следующей неделе, ориентировочно с 28−29 марта, в Киеве также резко изменится погода.

Ожидается существенное похолодание, дождь и даже мокрый снег!"