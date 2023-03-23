Погодные метаморфозы. Синоптик предупредила о резком изменении погоды с циклонами и атмосферными фронтами
Резкая смена погоды на следующей неделе (Фото:SergeyNivens / depositphotos)
Сегодня, в день метеоролога, синоптики будто бы договорились с погодой о потеплении. Даже прошедший на Сумщине и Харьковщине дождь был теплым.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, сообщила о том, что наслаждаться теплыми днями нам удастся только до 28−29 марта.
«В течение 28−29 марта в Украине ожидается серьезное изменение погоды.
Начиная с западных областей, температура воздуха будет существенно снижаться, сначала до +4+9 градусов, а затем и до нуля и даже небольших «минусов».
К резкому похолоданию присоединятся циклоны и атмосферные фронты, пойдут дожди, которые из-за похолодания будут переходить в снег!
Понятно, что подобная атмосферная борьба разных воздушных масс не обойдется без сильного ветра.
Эта погодная метаморфоза из-за значительных метеорологических контрастов может усложнять ситуацию на дорогах, ухудшать самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми проблемами.
Еще раз — со вторника-среды в Украине ожидается резкое изменение погоды!
Ну, а пока говорим о синоптической ситуации, которая предполагается завтра, 24 марта.
В большинстве областей Украины в течение дня пятницы будет отличная теплая погода с температурой воздуха +15+20 градусов.
Существенные осадки завтра маловероятны, разве что в северных областях пройдет небольшой, теплый и приятный дождь.
В Киеве 24 марта будет очень тепло, до +17, +18 градусов. Без существенных осадков, разве днем возможен небольшой дождь.
Теплая погода еще продлится.
Однако на следующей неделе, ориентировочно с 28−29 марта, в Киеве также резко изменится погода.
Ожидается существенное похолодание, дождь и даже мокрый снег!"