Резкий переход. В Киев пришла метеорологическая осень, лето в столице длилось 147 дней

В воскресенье, 23 сентября, в Киеве началась метеорологическая осень, температура снизилась до +11,8°С.
По данным Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского, осенняя погода продлится и дальше.
Таким образом, метеорологическое лето в столице закончилось 22 сентября и продлилось 147 дней, что на 28 дней больше нормы.
Отметим, что две трети сентября в Киеве выдались по-летнему теплыми. В начале месяца в столице был установлен температурный рекорд.
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