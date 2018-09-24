24 сентября 2018, понедельник

Резкий переход. В Киев пришла метеорологическая осень, лето в столице длилось 147 дней

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В Киев официально пришла осень
Фото: Pixabay

В Киев официально пришла осень

В воскресенье, 23 сентября, в Киеве началась метеорологическая осень, температура снизилась до +11,8°С.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского, осенняя погода продлится и дальше.

Таким образом, метеорологическое лето в столице закончилось 22 сентября и продлилось 147 дней, что на 28 дней больше нормы.

Отметим, что две трети сентября в Киеве выдались по-летнему теплыми. В начале месяца в столице был установлен температурный рекорд.

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