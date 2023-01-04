Прыжок до -15. Синоптик предупредила о резком похолодании и рассказала, сколько оно будет продолжаться 4 января, 07:45 Резкое похолодание в Украине — где будут морозы к Крещению (Фото:Pixabay.com)

После резкого потепления к Новому году в Украине ожидают мощные морозы уже к Рождеству по Юлианскому стилю. Рассказываем, когда ждать резких морозов, которые придут на смену потеплению в Украине.

Потепление на Новый год в Украине сменяется стабильными январскими морозами. Синоптики Наталья Диденко в интервью RADIO NV рассказала, когда грянет мороз, и где температура будет самой низкой в течение месяца.

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Это такой классический стереотип, далеко не всегда так бывает. Но сейчас так далеко не будем забегать, поговорим о ближайших днях, профессиональнее. Температура воздуха уже начинает понемногу приходить в себя, вернее атмосфера…", ― ответила Диденко на вопрос, будут ли морозы на Крещение.

Уже перед выходными и Рождеством по Юлианскому календарю будет понижение температуры. В начале января метеорологи ожидают новое похолодание и мороз.

«Да, зима. Завтра, послезавтра еще будут преимущественно градусы с плюсами, но уже будет ощутимо свежее. Пик холода придется на 7, 8, 9 и 10 января», — объяснила она.

Четвертого января температура воздуха в Украине будет от +2 до +8 градусов, на юге и западе на пару градусов выше. Шестого января в дальнейшем она начнет снижаться.

С седьмого по десятое января в восточных, северных и центральных областях, прилегающих ближе к восточной части, ожидается -10−16 градусов.

Шестого и седьмого января ожидают мокрый снег и снег, а также поднятие температуры воздуха выше нуля.

Но это ночная температура, я подчеркиваю. Также, я думаю, еще предрасполагающий фактор, что перед таким сильным похолоданием у нас появятся осадки. Пятого января это будет еще дождь, поскольку температура воздуха будет с плюсами", — добавила Диденко.

На 18 и 19 января метеоролог предусматривает постепенное потепление, однако в Украине все же будет мороз. Днем по всей Украине ожидают 0 или небольшой минус, а ночью от -2 до -6 мороза.

«Но еще раз и еще раз напоминаю, что к этому похолоданию нужно подготовиться. Особенно подготовить свое здоровье, потому что все же прыжки от +20 до -15 градусов. Согласитесь, не так уж крепки наши сосуды сейчас, чтобы так спокойно это все выдерживать. Поэтому нужно очень спокойно воспринимать это, внимательно следить за прогнозами погоды и за собой», ― советует она.