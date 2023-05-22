«Действительно теплый Николай Чудотворец». Синоптик о сегодняшнем дне, температуре воды в Днепре и резкой смене погоды на завтра 22 мая, 14:19 Резкая смена погоды во вторник (Фото:nuttawutnuy / depositphotos)

Сегодня, 22 мая, в день летнего Николая Чудотворца, по всей стране теплая и почти летняя погода.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о сегодняшнем празднике, предупредила об изменении погоды во вторник и предоставила информацию о температуре не только воздуха, но и воды в Днепре.

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«Теплый, летний Николай Чудотворец действительно теплый в Украине и почти летний.

Потому что максимальная температура воздуха практически повсеместно достигает и превышает +20 градусов.

Завтра, 23-го мая, также в большинстве областей Украины дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +20+25 градусов.

Разве что на северо-востоке и на побережьях морей местами +18+21 градус.

Дожди, местами с грозами, предусматриваются завтра повсеместно, кроме западных областей (там преимущественно солнечно, только в Карпатах вероятность небольших осадков).

В Киеве 23-го мая — местами кратковременные дожди, возможны грозы (не пугайтесь). Зонты уже держите неподалеку!

Температура воздуха в столице во вторник составит +22, +23 градуса.

Я прочитала, что сегодня, на Николая, купаться категорически нельзя, потому что затянут русалки.

Не знаю, как сегодня, а вчера видела мальчишек, которые купались в небольшом озере — вынырнули, вышли на берег, все хорошо.

Для тех, кто не боится русалок и интересуется состоянием воды — температура воды в Днепре около 16−17 градусов, в малых водоемах может быть немного выше".