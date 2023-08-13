ВСУ находят по пять российских мин на каждый квадратный метр — Резников 13 августа, 21:35 Украинский военный в Запорожской области, 2 июля 2023 года (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через REUTERS)

Силы обороны Украины во время контрнаступления встречают по пять мин на квадратный метр территории, которые оставили российские оккупанты.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает The Guardian.

«Сегодня Украина — самая сильно заминированная страна в мире. Сотни километров минных полей, миллионы взрывных устройств, на некоторых участках фронта до пяти мин на квадратный метр. Российские минные поля — серьезное препятствие для наших войск, но не непреодолимое», — заявил он.

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Резинков отметил, что у Украины есть квалифицированные саперы и современное оборудование, но их количество недостаточно для фронта.

По его словам, Украине на данном этапе деоккупации нужно большее количество техники для разминирования — от тралов для траления мин до торпед Бангалор.

«Оборудование для разминирования уже давно разблокировано, и мы благодарны нашим международным партнерам за уже оказанную поддержку», — подчеркнул Резников.

Министр обороны добавил, что важным шагом в вопросе разминирования территории стало создание на последней встрече Рамштайн коалиции по разминированию, которая была сделана по инициативе министра обороны Литвы.

Кроме того, Резников заметил, что необходимо расширить и ускорить подготовку саперов, которая будет быстрой и систематической. Работа саперов нужна «здесь и сейчас», поскольку она спасает жизни и обеспечивает продвижение Сил обороны Украины.

«Коалиция по разминированию строится по принципу „научи и оснасти“. Ее эффективная реализация приблизит победу Украины», — подчеркнул министр.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину от мин и других взрывоопасных предметов погиб 221 человек, еще около 450 пострадали.

По данным ГСЧС, в Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить $37,4 млрд. Только для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель необходимо привлечь $1,5 млрд.

16 июля издание The Washington Post сообщало, что контрнаступление Украины продвигается медленно из-за заминированных полей. Накануне контрнаступления Украина получила менее 15% от всего саперного и инженерного оборудования, которое просила у западных партнеров.

В конце мая постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун заявила, что Украина на сегодняшний день является самой заминированной страной в мире.