Режиссер фильмов об украинских военных Леонид Кантер покончил с собой

В Черниговской области покончил с собой украинский режиссер, продюсер и писатель Леонид Кантер.

Как сообщили в пресс-службе полиции, 36-летний мужчина застрелился в одном из сел Бахмацкого района.

Прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили труп мужчины со сквозными огнестрельными ранениями в челюсть. Рядом нашли оружие.

Как сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, речь идет о режиссере Кантере, пишет УП.

По его словам, оружие отправлено на экспертизу. Также была обнаружена предсмертная записка, ее содержание не раскрывается.

Правоохранители опрашивают родственников и знакомых, устанавливаются мотивы самоубийства.

Полиция пока открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Журналист и друг Кантера Катерина Мизина подтвердила информацию о самоубийстве режиссера.

"Это правда. Леонид Кантер решил путешествовать дальше. Это его выбор", - написала она в Facebook.

Леонид Кантер был одним из режиссеров документального фильма Миф о жизни погибшего в зоне АТО оперного певца Василия Слипака.

Также он режиссировал фильм Добровольцы Божьей четы, который рассказывает о боевых действиях на востоке Украины, в которых принимают участие бойцы Добровольческого украинского корпуса Правый сектор. Лента получила Приз зрительских симпатий 13-го Гданьского международного фестиваля документального кино