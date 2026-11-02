Лубинец сообщил о завершении режима тишины в районе Олешек

В настоящее время украинская и российская стороны прорабатывают возможности продолжения подобных гуманитарных инициатив. (Фото: Reuters / Валентин Огиренко)

Режим тишины, действовавший с 27 октября по 1 ноября, завершился. За это время удалось доставить гуманитарную помощь в Олешки и помочь мирным жителям, желавшим безопасно выехать из города.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, режим тишины стал результатом совместной гуманитарной работы с уполномоченным по правам человека РФ Яной Лантратовой при координации первой леди США Мелании Трамп.

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Лубинец отметил, что в течение этого периода стороны соблюдали взятые на себя обязательства.

В настоящее время украинская и российская стороны прорабатывают возможности продолжения подобных гуманитарных инициатив. По словам омбудсмена, важно сохранить механизм взаимодействия, чтобы и в дальнейшем помогать гражданским лицам и спасать жизни.

«Сейчас мы вместе с Яной Лантратовой прорабатываем возможности продолжения подобных гуманитарных шагов. Важно сохранить этот механизм взаимодействия, чтобы и дальше помогать людям и спасать жизни», — сказал он.

Прекращение огня в Олешках — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в оккупированном городе Олешки Херсонской области остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки продовольствия и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

В ночь на 27 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в 3:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

27 октября первая леди США Мелания Трамп заявила, что зона локального прекращения огня была расширена за пределы оккупированных Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных грузов.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

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Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек. К тому моменту украинские граждане уже пересекли государственную границу в Черниговской области.