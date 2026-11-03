Украина предлагала России расширить режим тишины после событий в Олешках, но получила массированные удары — Зеленский

3 ноября, 16:02
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Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем (Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch)

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем (Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch)

После гуманитарной операции в Олешках Украина предложила России продлить режим тишины и распространить его на другие территории, но Москва ответила новыми массированными ударами.

Об этом во вторник, 3 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По словам Зеленского, Россия ежедневно наносит удары по украинской энергетике, городам и селам. В ночь на 3 ноября она снова атаковала Украину ракетами и сотнями дронов.

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Режим тишины в оккупированных Олешках действовал с 27 октября по 1 ноября. Он был введен при посредничестве США для доставки помощи жителям города и эвакуации желающих. За все это время, как сообщал омбудсмен Дмитрий Лубинец, нарушений зафиксировано не было, а 31 октября в Черниговской области встречали эвакуированных.

На следующий день после завершения режима тишины, 2 ноября, Россия несколько раз нанесла удары авиабомбами по школе в Камышевахе, где людям раздавали гуманитарную помощь. По словам Зеленского, после первого удара россияне сбросили еще девять бомб непосредственно на укрытие, в котором находились люди.

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Президент также напомнил об ударе по поселку Камышеваха в Запорожской области. Число погибших там возросло до 33, пятерых человек удалось спасти, а под завалами, по его словам, могут находиться еще более 50.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Россия Прекращение огня Украина Война России против Украины Владимир Зеленский

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