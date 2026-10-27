Украина и Россия соблюдают режим тишины на территориях, связанных с гуманитарной миссией в оккупированных Олешках Херсонской области.

По состоянию на 17:30 вторника, 27 октября, не было зафиксировано ни одного нарушения, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Режим тишины действует с 03:00 по киевскому времени и продлится до 22:59 1 ноября. Миссия проводится совместно с уполномоченной по правам человека в России Яной Лантратовой, а посредником и координатором выступила первая леди США Мелания Трамп.

Лубинец выразил надежду, что всё и дальше будет идти по согласованному плану и удастся помочь жителям Олешек, которые очень ждут помощи.

Тишина ощущается и в соседнем Херсоне, который россияне обстреливают ежедневно. Как рассказал корреспондент Суспільного, впервые за годы полномасштабной войны в городе не слышно взрывов. Херсонцы говорят, что верят в локальное перемирие ради жителей Олешек, но беспокоятся о том, что будет после него.

Жители Херсона верят в локальное перемирие ради жителей Олешек, но переживают о том, что будет после него / Фото: Суспільне Новини / Иван Антипенко

Жители Херсона на улицах города 27 октября, когда начал действовать режим тишины для гуманитарной миссии в Олешках / Фото: Суспільне Новини / Иван Антипенко

Херсон, который россияне обстреливают ежедневно, получил несколько дней тишины — этот режим будет действовать до 1 ноября / Фото: Суспільне Новини / Иван Антипенко

Эвакуация из Олешек — что известно

17 октября министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек. Они испытывают нехватку продовольствия и медикаментов, а безопасного пути для эвакуации нет. По данным BBC, жители города вынуждены есть дикорастущие травы, чтобы выжить. О гуманитарном прекращении огня в Олешках тогда же просил и Папа Римский Лев XIV.

План эвакуации был согласован по инициативе первой леди США Мелании Трамп. Как рассказал в эфире Radio NV военный аналитик Денис Попович, вывезти людей планируют 29 октября, а перемирие на время гуманитарной операции начнется 27 октября.

В интервью ТСН, опубликованном 25 октября, Зеленский предположил, что Россия не захочет просто отпустить людей и разминирует дороги так, чтобы жители направлялись в сторону России и оставались там. В то же время президент считает, что часть людей так или иначе удастся вывезти на подконтрольную Украине территорию.