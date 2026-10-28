«Кажется, что война закончилась». Как Херсон живет без обстрелов благодаря олешковскому перемирию — BBC News Украина 28 октября, 23:30 «Люди в Херсоне просто забыли, что такое тишина. Сейчас они пытаются хоть как-то наладить свою жизнь», — говорит BBC Николай Буцула из ГСЧС (Фото: Reuters)

«То, что в небе нет дронов, очень ощущается — люди стали чаще выходить на улицы. Сначала не верили, что режим тишины действительно будет, а сейчас людей уже стало больше». Так о своих впечатлениях от более чем суток жизни в Херсоне без обстрелов рассказывает Диане Куришко, BBC News Украина Николай Буцула, пресс-офицер ГСЧС в Херсонской области.

Зранку в середу, 28 жовтня, Херсонська ОВА звітувала: за минулу добу, за 27 жовтня, в області не було жодного обстрілу.

Хоча лише за день до того дрони та авіація обстріляли 36 міст і сіл Херсонської області, за даними ОВА. Горіли житлові квартали і авто. Три людини були поранені, серед них — дитина.

Ситуація кардинально змінилася 27 жовтня. Перемир’я, яке почалося цього дня з окупованого міста Олешки, що на лівобережжі Херсонщині, поширилося на весь регіон.

Про локальний режим тиші Україна та Росія домовилися за посередництва Меланії Трамп, першої леді США, щоб вивезти людей з Олешок, які страждають там від голоду.

«30 годин режиму тиші в Олешках без жодного інциденту», — заявив зранку 28 жовтня український омбудсмен Дмитро Лубінець, який від України координує цю рятувальну місію.

Жодного інциденту не було — зі схожою заявою виступила і російська омбудсменка Яна Лантратова.

У Херсоні настало перемир'я. Але чи надовго / Фото: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images

Українські військові теж заявляють, що обстрілів немає.

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«Морська піхота продовжує спостерігати за розвитком ситуації», — повідомив зранку, 28 жовтня, Павло Дрогаль, речник морської піхоти України.

Раніше на вулицях Херсона можна було побачити не багато людей. Фото за вересень 2026 року / Фото: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images

Дмитро Лубінець заявив, що окрім обстрілів, також немає жодного просування військ вперед, немає намагань поліпшити своє становище.

Як живе Херсон

«Люди у Херсоні просто забули, що таке тиша. Зараз намагаються хоч якось налагодити своє життя», — говорить ВВС Микола Буцула з ДСНС.

Щодня рятувальники у Херсоні та області були змушені виїздити на виклики — пожежі, поранені, руйнування після десятків обстрілів.

Понад добу у місті панує тиша. У Херсоні намагаються використати це, щоб відремонтувати світло, газ і воду.

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«На щастя, дронів і обстрілів немає. З таким затишшям здається, що закінчилась війна», — каже Микола Буцула.

Він сподівається, що люди у Херсоні хоч на трошки отримають відчуття мирного життя.

Пресофіцер ділиться враженнями, що хоча у небі не літають дрони, але все одно на душі тривожно.

У Херсоні є багато руйнувань - спалених авто, покшоджених будинків / Фото: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images

«Спілкувався з друзями і кажуть: таке враження, що ось-ось з’явиться дрон. Не віриться, що це відбувається насправді. Є велика надія, що це пошириться на всю лінію фронту», — каже Микола.

Він розповідає, що люди у місті вже, на жаль, звикли жити під вибухами і тепер постійно прислухаються. Реагують на гучні звуки, наприклад, коли дорогою проїжджає мопед, що нагадує звук дрона.

Фото за 17 жовтня 2026 року - Херсон був під сильними обстрілами / Фото: Getty Images

Попри те, що з неба немає загрози, небезпека не зникла — всюди розкидані міни, попереджають у ДСНС.

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«Російські міни нікуди не зникли й досі несуть смертельну небезпеку», — заявляють в ОВА і просять людей дивитися під ноги, не наближатися і не торкатися до підозрілих предметів.

Також херсонців просять не їхати у прибережні райони, де інтенсивність мінування надзвичайно висока.

У соцмережах користувачі з різних регіонів пишуть, що хочуть використати режим тиші, щоб відвідати Херсон, де не були вже дуже довго.

«Я поїхав у район міста, де напевно не був вже рік», — розповів ВВС волонтер з Херсона Дмитро. Він з самого ранку їздить по місту, у якому не чути обстрілів.

Дмитро бачив на вулицях багато людей з сумками, «кравчучками». Волонтер припускає, що люди отримали змогу повернутися додому, у ті райони міста, куди найбільше прилітало, щоб забрати хоч якісь речі.

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«Дуже хотілося б, щоб так уже і було. Не хочеться, щоб знову обстріли почались. Але я розумію, що вони будуть, як тільки ця місія з Олешками закінчиться. Херсону знову дістанеться», — каже чоловік.

Режим тиші в Олешках триватиме до закінчення рятувальної операції, до 22:59 1 листопада, заявила напередодні Яна Лантратова, російська обмудсменка.