«Кажется, что война закончилась». Как Херсон живет без обстрелов благодаря олешковскому перемирию — BBC News Украина
«Люди в Херсоне просто забыли, что такое тишина. Сейчас они пытаются хоть как-то наладить свою жизнь», — говорит BBC Николай Буцула из ГСЧС (Фото: Reuters)
«То, что в небе нет дронов, очень ощущается — люди стали чаще выходить на улицы. Сначала не верили, что режим тишины действительно будет, а сейчас людей уже стало больше». Так о своих впечатлениях от более чем суток жизни в Херсоне без обстрелов рассказывает Диане Куришко, BBC News Украина Николай Буцула, пресс-офицер ГСЧС в Херсонской области.
Зранку в середу, 28 жовтня, Херсонська ОВА звітувала: за минулу добу, за 27 жовтня, в області не було жодного обстрілу.
Хоча лише за день до того дрони та авіація обстріляли 36 міст і сіл Херсонської області, за даними ОВА. Горіли житлові квартали і авто. Три людини були поранені, серед них — дитина.
Ситуація кардинально змінилася 27 жовтня. Перемир’я, яке почалося цього дня з окупованого міста Олешки, що на лівобережжі Херсонщині, поширилося на весь регіон.
Про локальний режим тиші Україна та Росія домовилися за посередництва Меланії Трамп, першої леді США, щоб вивезти людей з Олешок, які страждають там від голоду.
«30 годин режиму тиші в Олешках без жодного інциденту», — заявив зранку 28 жовтня український омбудсмен Дмитро Лубінець, який від України координує цю рятувальну місію.
Жодного інциденту не було — зі схожою заявою виступила і російська омбудсменка Яна Лантратова.
Українські військові теж заявляють, що обстрілів немає.
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«Морська піхота продовжує спостерігати за розвитком ситуації», — повідомив зранку, 28 жовтня, Павло Дрогаль, речник морської піхоти України.
Дмитро Лубінець заявив, що окрім обстрілів, також немає жодного просування військ вперед, немає намагань поліпшити своє становище.
Як живе Херсон
«Люди у Херсоні просто забули, що таке тиша. Зараз намагаються хоч якось налагодити своє життя», — говорить ВВС Микола Буцула з ДСНС.
Щодня рятувальники у Херсоні та області були змушені виїздити на виклики — пожежі, поранені, руйнування після десятків обстрілів.
Понад добу у місті панує тиша. У Херсоні намагаються використати це, щоб відремонтувати світло, газ і воду.
«На щастя, дронів і обстрілів немає. З таким затишшям здається, що закінчилась війна», — каже Микола Буцула.
Він сподівається, що люди у Херсоні хоч на трошки отримають відчуття мирного життя.
Пресофіцер ділиться враженнями, що хоча у небі не літають дрони, але все одно на душі тривожно.
«Спілкувався з друзями і кажуть: таке враження, що ось-ось з’явиться дрон. Не віриться, що це відбувається насправді. Є велика надія, що це пошириться на всю лінію фронту», — каже Микола.
Він розповідає, що люди у місті вже, на жаль, звикли жити під вибухами і тепер постійно прислухаються. Реагують на гучні звуки, наприклад, коли дорогою проїжджає мопед, що нагадує звук дрона.
Попри те, що з неба немає загрози, небезпека не зникла — всюди розкидані міни, попереджають у ДСНС.
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«Російські міни нікуди не зникли й досі несуть смертельну небезпеку», — заявляють в ОВА і просять людей дивитися під ноги, не наближатися і не торкатися до підозрілих предметів.
Також херсонців просять не їхати у прибережні райони, де інтенсивність мінування надзвичайно висока.
У соцмережах користувачі з різних регіонів пишуть, що хочуть використати режим тиші, щоб відвідати Херсон, де не були вже дуже довго.
«Я поїхав у район міста, де напевно не був вже рік», — розповів ВВС волонтер з Херсона Дмитро. Він з самого ранку їздить по місту, у якому не чути обстрілів.
Дмитро бачив на вулицях багато людей з сумками, «кравчучками». Волонтер припускає, що люди отримали змогу повернутися додому, у ті райони міста, куди найбільше прилітало, щоб забрати хоч якісь речі.
«Дуже хотілося б, щоб так уже і було. Не хочеться, щоб знову обстріли почались. Але я розумію, що вони будуть, як тільки ця місія з Олешками закінчиться. Херсону знову дістанеться», — каже чоловік.
Режим тиші в Олешках триватиме до закінчення рятувальної операції, до 22:59 1 листопада, заявила напередодні Яна Лантратова, російська обмудсменка.