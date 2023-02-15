Запуск ракеты в режиме радиомолчания: что это и почему оно нарушилось российскими оккупантами 15 февраля, 18:36 Стратегические бомбардировщики, корабли и другая техника РФ сохраняет режим радиомолчания во время атак (Фото:Amarhgil/Wikimedia)

10 февраля 2023 года Россия нанесла ракетный удар по Украине. Сначала запуск ракет был осуществлен в режиме радимолчания, а затем он был нарушен. Рассказываем, что такое режим радиомолчания и почему его используют при атаках.

Россия запустила по Украине 71 ракету 10 февраля. Пуски ракет осуществлялись несколькими волнами, с самолетов и Черного моря. В ходе пусков ракет самолетами, мониторинговая группа Monitor сообщила, что атака осуществляется в режиме радиомолчания, а через несколько минут стало ясно, что впервые с начала полномасштабного вторжения было нарушено радиомолчание на специальных морзе-частотах.

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Запуск ракеты в режиме радиомолчания — что это значит

Во время военных действий радиомолчание ― это запрет работы радиотехнических средств на передачу информации. Соблюдение радиомолчания предполагает работу радиотехнических устройств только на прием, то есть принимать информацию или сообщения можно, а передавать их нет.

Радиомолчание важно потому, что затрудняет радиолокацию и любые перехваты — сообщения или координат цели, в случае атак на Украину — самолетов, кораблей и других пусковых установок.

При запуске ракет происходит координация и связь между ракетными подразделениями, а запуск ракет в режиме радиомолчания означает его секретность, сообщил военный эксперт Александр Коваленко Фактам.

Запуск ракеты в режиме радиомолчания — это максимальное засекречивание информации, в том числе на уровне внутренних подразделений. Никто не сообщает о пуске, координатах или попадании.

Режим радиомолчания

Россияне используют радиомолчание, чтобы Украина не смогла перехватить информацию о целях ударов, стратегии, курсе ракет.

Крылатые ракеты, преимущественно используемые РФ, могут изменять курс, поэтому режим радиомолчания используется, чтобы не помочь ПВО СЗУ сбить их раньше времени. Также не сообщают о целях и о своих маневрах.

В то же время, 10 февраля Monitor впервые зафиксировал нарушение этого радиомолчания ― не сообщается, расшифровали ли в Украине, какие передачи осуществлялись между оккупантами.