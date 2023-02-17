«Режим Путина спасает ядерное оружие». Танки НАТО могли бы стоять под Москвой и разгружать килотонны демократии — интервью с Игалем Левиным 17 февраля, 21:27 Эксклюзив NV Украинские военные вблизи Бахмута. 15 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Все усилия ВС РФ сконцентрированы на Украине, а потому огромные территории страны-агрессора оголены в военном смысле, считает военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Если бы у России не было ядерного зонтика, продолжил он, давно бы уже танки НАТО стояли бы под Москвой и разгружались бы килотонны демократии.

В интервью Radio NV Левин рассказал о слабостях сил РФ и о том, как Украина может использовать окно возможностей.

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— Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что для Украины сейчас открылось окно возможностей и шанс изменить расстановку сил в свою пользу. Администрация президента США Джо Байдена предупредила власти Украины, что наступил решающий момент, чтобы изменить траекторию войны. Откуда взялось это окно возможностей и почему оно прямо сейчас?

— Они (Россия — ред.) проводили свою мобилизацию в конце сентября — начале октября. Потом враг пытался стабилизировать фронт, где-то у них это получилось.

Потом они давили на некоторых направлениях и начали свою какую-то масштабную атаку, угледарское направление. Угледар на самом деле ключевой город для их успеха, их кампании по полной оккупации Донецкой области. И мы видим, чем это все закончилось, — полным разгромом.

Это полнейший разгром. Все эти кадры, которые сейчас облетают сеть — десятки танков, сотни единиц техники, побитые, убитые, разгромленные, бегущие солдаты, и даже не подошли к городу, не вошли. Это крохотный городок. Угледар, как крепость стоит посреди степей, открытого пространства.

Для следующего рывка нужно опять подготавливать, мобилизовать еще людей, нужно решиться на следующий этап крупной мобилизации. Она не прекращалась в России, но имеется в виду, что именно сотни тысяч мобилизовать.

Мобилизовать — не значит организовать, это разные вещи. Большой вопрос, а могут ли они организовать эти сотни тысяч? Ответ очевиден: если бы они могли организовать и у них все было бы нормально со средствами связи и обмундированием, они бы не тащили из Ирана шлемы, бронежилеты, выстрелы к РПГ и т. д. Кстати, какая-то амуниция была из Северной Кореи, то есть надо было пол земного шара везти. Если бы все было хорошо, зачем вам пол земного шара тащить что-то из какой-то полунищей Северной Кореи, какие-то военные средства?

И сейчас у нас есть как раз окно возможностей для того, чтобы Украина могла реализовывать дальше свои контрнаступательные операции. Имеется в виду не прямо сейчас. Будем рассматривать конец зимы — начало весны (это Генштаб знает, когда именно начать) — до того, когда Россия снова попытается предпринять новые попытки по организации новых сил и войск.

Мы видим, что эта их мобилизация не принесла им желаемых плодов. Все эти страшилки, пугалки «высадка под Одессой» и «штурм на Киев», «захват Львова» и т. д. , — это все оказалось блефом, в том числе раскручиваемым Кремлем блефом. Они вбрасывали это максимально в инфопространство. Продолжают вбрасывать.

— Слышал от одного эксперта, что россияне могут совершить что-то совсем уж бессмысленное. Например, начать нападать на Херсон по методу Второй мировой — с десантной операцией, с форсированием Днепра. Вы во что-то такое верите?