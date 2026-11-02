Россия использовала режим прекращения огня в оккупированных Олешках Херсонской области для переброски тяжелой техники и боеприпасов, а также для укрепления позиций и ротации войск. Об этом сообщили журналисты Sky News , имевшие доступ к данным мониторинга эвакуации.

Как написал главный продюсер Sky News в Украине Азад Сафаров, телеканал получил эксклюзивный доступ к мониторингу эвакуации из Олешек с воздуха.

«Мы наблюдали, как до, во время и после эвакуации россияне завозили тяжелую технику в Олешки и соседние села. Завозили оружие и боеприпасы. Завозили своих людей и продовольствие, ходили по домам в поисках подвалов для новых позиций. Возвращали утраченные позиции. Как заметали следы, забирая из морга тела мирных жителей, погибших в результате обстрелов и подрывов на минах», — заявил он.

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В 34-й отдельной бригаде морской пехоты «Борисфен» заявили, что режим прекращения огня имеет «горько-сладкий привкус», поскольку Россия использовала гуманитарную операцию как прикрытие для ведения боевых действий. Бригада также зафиксировала ряд нарушений Россией договоренностей о прекращении огня, происходивших до, во время и после проведения эвакуации.

Sky News получил эксклюзивный доступ к командному пункту на юге Украины, где можно было в режиме реального времени наблюдать за изображениями, передаваемыми беспилотниками дальнего радиуса действия. На них видно, что еще до начала эвакуации, воспользовавшись режимом прекращения огня, российские военные начали перемещать тяжелую технику и запасы.

«Раньше они даже мечтать не могли о том, чтобы передвигаться по этой дороге — днем или ночью, в плохую погоду или при любых других условиях, — а теперь у них появилась такая возможность», — рассказал подполковник Дмитрий Пулинец, показывая на экране перемещение российских войск и техники.

Фото: Azad Safarov / Facebook

Как сообщило AFP, самое продолжительное за время войны России против Украины перемирие, действовавшее в восточной части Херсонской области, завершилось в воскресенье, 1 ноября. Киев хотел его продлить, однако Москва отклонила это предложение.

В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска использовали гуманитарную паузу для усиления своих позиций. За это время украинские военные зафиксировали ротацию российских подразделений, укрепление позиций, развертывание дополнительных средств борьбы с дронами на дорогах и наращивание логистики.

Гуманитарная операция в Олешках — главное

Режим прекращения огня в Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать с 03:00 27 октября. За это время были разминированы дороги и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.

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30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь на четырех самолетах, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.