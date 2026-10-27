В Олешках и ряде районов начался режим тишины в рамках гуманитарной миссии

В ночь на 27 октября, в 3:00 по киевскому времени, во временно оккупированных Олешках Херсонской области и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Накануне Генштаб ВСУ также подтверждал, что режим прекращения огня в районе, определенном для проведения гуманитарной операции в Олешках, начнется в 3:00.

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По его словам, Украина проводит гуманитарную миссию совместно с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

Лубинец отметил, что стороны соблюдают договоренности, достигнутые руководителями переговорных групп.

Ранее он сообщал, что гуманитарная операция предусматривает прекращение огня, доставку гуманитарной помощи и обеспечение свободного выезда гражданских жителей из города.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН, опубликованном 25 октября, предполагал, что Россия «будет делать все, чтобы разминировать так (дороги в Олешках — ред.), чтобы эти люди (жители) ушли в сторону России и оставались там». Он выразил мнение, что россияне не пойдут на то, чтобы «просто отпустить людей».

В то же время, президент Украины сказал, что часть людей так или иначе будет эвакуирована на территорию, контролируемую Украиной.

«Главное сколько людей заблокировано, их разблокировать, чтобы они жили. Желательно, чтобы они смогли достичь своей цели и эвакуироваться к нам, в Украину, которая им все, безусловно, предоставит и поддержит», — отметил Зеленский.

Прекращение огня в Олешках — что известно

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

Оно должно начаться 29 октября, чтобы доставить гуманитарную помощь и организовать эвакуацию гражданского населения, заявили американские официальные лица.

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Позже Генштаб ВСУ сообщил, что Украина вводит режим прекращения огня в районе населенного пункта с 03:00 27 октября по киевскому времени.

Лубинец рассказал, что гуманитарная операция будет сложной и будет проходить поэтапно. Она предусматривает прекращение огня, доставку помощи и обеспечение свободного выезда гражданских лиц из города.

В Кремле заявили, что согласование прекращения огня и эвакуация могут занять несколько дней.