Режим Лукашенко заявил, что ПВО Беларуси сбила украинскую ракету С-300

29 декабря, 14:47
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Ракета C-300 упала в Беларуси (Фото:via Беларускі Гаюн / Telegram)

Ракета C-300 упала в Беларуси (Фото:via Беларускі Гаюн / Telegram)

В минобороны Беларуси заявили, что 29 декабря ПВО Беларуси сбила «украинскую ракету» С-300.

В оборонном ведомстве сказали, что обломки ракеты были обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.

Режим белорусского диктатора Александра Лукашенко заявил, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, «выпущенной с территории Украины».

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Официально украинская сторона не комментировала этот инцидент.

29 декабря режим Александра Лукашенко заявил, что во время массированной атаки РФ на Украину 29 декабря одна из ракет упала на территорию Беларуси.

Ранее мониторинговая группа Беларускі Гаюн со ссылкой на местные паблики сообщила, что в Брестской области упала ракета от ЗРК С-300.

В четверг, 29 декабря, Украина подверглась очередной массированной атаке со стороны российских захватчиков.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, РФ выпустила более 100 ракет разных типов.

Их целями снова стали объекты критической инфраструктуры.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинской ПВО удалось перехватить 54 из 69 крылатых ракет.

https://www.youtube.com/watch?v=xtyjImjpY94&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Пропаганда Российская агрессия Беларусь ЗРК С-300 Война России против Украины

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