Возможности Резерв+. Правда ли, что через приложение определяется геолокация и используются цифровые данные пользователей
Возможности приложения Резерв+ (Фото: Минобороны Украины)
В последние дни в сети распространяется дезинформация о сборе данных приложением Резерв+ — в частности геолокации и цифровых данных пользователей. В Правительстве ответили, правдива ли она?
Минобороны Украины отмечает — цель этой информации посеять недоверие к цифровизации, вызвать сомнения в работе государственных приложений и помешать мобилизационному процессу в Украине.
С какой информацией работает приложение Резерв+
Резерв+ не отслеживает геолокацию пользователей. Единственный доступ, который имеет приложение — это камера (для сканирования QR-кодов) и оповещения. В приложении нет GPS-трекеров или скрытых инструментов сбора данных. Каждый пользователь может это собственноручно проверить в настройках.
Ни на одном из опубликованных в сети скриншотах нет доказательств, что речь идет именно о Резерв+. Приведенный фрагмент Java-кода не связан с этим приложением и является типичным, он может использоваться в любых других продуктах. Кроме того, Резерв+ не использует модули компании InMobi, которые упоминаются в публикациях.
Резерв+ работает исключительно с информацией, которую пользователь самостоятельно подает через BankID, а также с отдельными данными из реестра Оберіг. Все процессы — прозрачны, а система прошла необходимые проверки согласно требованиям действующего законодательства в сфере технической защиты информации и стандартов по информационной безопасности.
Как работает Резерв+
Как проходит уточнение данных через Резерв+.
Уточнить данные через приложение можно следующим образом:
1) скачать приложение: App Store; Google Play Market;
2) авторизоваться через свой банк и ввести данные;
3) подождать около 20−30 минут, пока приложение подтянет информацию из реестра Оберіг.
При условии успешного завершения процедуры на экране смартфона появится соответствующее сообщение.
После обновления данных в приложении граждане смогут увидеть информацию из реестра Оберіг о себе, а именно следующие данные:
- фамилия, имя, отчество;
- вид учета / дата снятия (исключен);
- категория учета;
- дата рождения;
- отсрочка / бронирование / дата окончания;
- постановление ВВК / дата последнего ВВК;
- воинское звание; код и наименование военно-учетной специальности;
- РНОКПП (код налогоплательщика);
- уникальный номер в реестре Оберіг;
- ТЦК и СП, где состоит на учете;
- находится ли лицо в розыске.