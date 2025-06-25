Возможности Резерв+. Правда ли, что через приложение определяется геолокация и используются цифровые данные пользователей

В последние дни в сети распространяется дезинформация о сборе данных приложением Резерв+ — в частности геолокации и цифровых данных пользователей. В Правительстве ответили, правдива ли она?

Минобороны Украины отмечает — цель этой информации посеять недоверие к цифровизации, вызвать сомнения в работе государственных приложений и помешать мобилизационному процессу в Украине.

С какой информацией работает приложение Резерв+

Резерв+ не отслеживает геолокацию пользователей. Единственный доступ, который имеет приложение — это камера (для сканирования QR-кодов) и оповещения. В приложении нет GPS-трекеров или скрытых инструментов сбора данных. Каждый пользователь может это собственноручно проверить в настройках.

Ни на одном из опубликованных в сети скриншотах нет доказательств, что речь идет именно о Резерв+. Приведенный фрагмент Java-кода не связан с этим приложением и является типичным, он может использоваться в любых других продуктах. Кроме того, Резерв+ не использует модули компании InMobi, которые упоминаются в публикациях.

Резерв+ работает исключительно с информацией, которую пользователь самостоятельно подает через BankID, а также с отдельными данными из реестра Оберіг. Все процессы — прозрачны, а система прошла необходимые проверки согласно требованиям действующего законодательства в сфере технической защиты информации и стандартов по информационной безопасности.

Как работает Резерв+

Как проходит уточнение данных через Резерв+.

Уточнить данные через приложение можно следующим образом:

1) скачать приложение: App Store; Google Play Market;

2) авторизоваться через свой банк и ввести данные;

3) подождать около 20−30 минут, пока приложение подтянет информацию из реестра Оберіг.

При условии успешного завершения процедуры на экране смартфона появится соответствующее сообщение.

После обновления данных в приложении граждане смогут увидеть информацию из реестра Оберіг о себе, а именно следующие данные: