Возможности Резерв+. Правда ли, что через приложение определяется геолокация и используются цифровые данные пользователей

25 июня, 08:10
Возможности приложения Резерв+ (Фото: Минобороны Украины)

В последние дни в сети распространяется дезинформация о сборе данных приложением Резерв+ — в частности геолокации и цифровых данных пользователей. В Правительстве ответили, правдива ли она?

Минобороны Украины отмечает — цель этой информации посеять недоверие к цифровизации, вызвать сомнения в работе государственных приложений и помешать мобилизационному процессу в Украине.

С какой информацией работает приложение Резерв+

Резерв+ не отслеживает геолокацию пользователей. Единственный доступ, который имеет приложение — это камера (для сканирования QR-кодов) и оповещения. В приложении нет GPS-трекеров или скрытых инструментов сбора данных. Каждый пользователь может это собственноручно проверить в настройках.

Ни на одном из опубликованных в сети скриншотах нет доказательств, что речь идет именно о Резерв+. Приведенный фрагмент Java-кода не связан с этим приложением и является типичным, он может использоваться в любых других продуктах. Кроме того, Резерв+ не использует модули компании InMobi, которые упоминаются в публикациях.

Резерв+ работает исключительно с информацией, которую пользователь самостоятельно подает через BankID, а также с отдельными данными из реестра Оберіг. Все процессы — прозрачны, а система прошла необходимые проверки согласно требованиям действующего законодательства в сфере технической защиты информации и стандартов по информационной безопасности.

Как работает Резерв+

Как проходит уточнение данных через Резерв+.

Уточнить данные через приложение можно следующим образом:

1) скачать приложение: App Store; Google Play Market;

2) авторизоваться через свой банк и ввести данные;

3) подождать около 20−30 минут, пока приложение подтянет информацию из реестра Оберіг.

При условии успешного завершения процедуры на экране смартфона появится соответствующее сообщение.

После обновления данных в приложении граждане смогут увидеть информацию из реестра Оберіг о себе, а именно следующие данные:

  • фамилия, имя, отчество;
  • вид учета / дата снятия (исключен);
  • категория учета;
  • дата рождения;
  • отсрочка / бронирование / дата окончания;
  • постановление ВВК / дата последнего ВВК;
  • воинское звание; код и наименование военно-учетной специальности;
  • РНОКПП (код налогоплательщика);
  • уникальный номер в реестре Оберіг;
  • ТЦК и СП, где состоит на учете;
  • находится ли лицо в розыске.
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Резерв+ Приложение Мобилизация Минобороны Украины

Поделиться:

