Второй срок Зеленского. Социолог Паниотто — о политических симпатиях украинцев после войны и рисках для рейтинга президента 7 августа, 14:07 Эксклюзив НВ Шансы Владимира Зеленского во второй раз возглавить страну напрямую зависят от успехов Украины в войне с Россией, полагает социолог Владимир Паниотто (Фото:ПСОПУ)

Владимир Паниотто, гендиректор Киевского международного института социологии, рассуждает о том, какими будут взгляды украинцев на политику и жизнь после войны

«Настроения и эмоции, которые ждут украинское общество в будущем, трудно прогнозировать, потому что они будут сильно зависеть от наших успехов и неудач на войне», — говорит глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

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Трудно, но возможно. О том, какая доля соотечественников планирует будущее своих детей и внуков в Украине, как изменится политический ландшафт в стране после окончания войны и какими будут последствия пережитого украинцами опыта, НВ расспросил Паниотто, который много лет исследует и анализирует настроения украинского общества.

— За последнее время украинцы пережили широкий спектр эмоций: стресс и страх первых дней войны сменились эйфорией, вызванной успехами ВСУ на подступах к Киеву, и верой в скорую победу над армией РФ. Но с осознанием, что война может затянуться, многие из соотечественников находятся сейчас в несколько подавленном состоянии. Как вы думаете, какие еще настроения и эмоции ждут украинское общество дальше?

— Данные Киевского международного института социологии не показывают, что сейчас многие из соотечественников находятся в растерянном и подавленном состоянии. В этом случае они были бы готовы на некоторые уступки ради окончания войны. Между тем, в исследовании, которое мы закончили в июле, — [опрос] Динамика готовности к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, и 84% опрошенных выбрали вариант ответа Ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война будет длиться дольше и будут угрозы сохранению независимости. С мая эта цифра не уменьшилась, а даже чуть-чуть выросла, хотя и незначительно — было 82%, стало 84%. На территориальные уступки согласны только 10%.

Исследования наших коллег, Социологической группы Рейтинг, показали, что у украинцев достаточно высокий уровень жизнестойкости по специальному индексу — 3,8 из 5. Хотя индекс немного снизился, но его динамика за последние два месяца очень незначительна — с 3,9 до 3,8. Динамика исследования эмоциональных состояний за период с марта 2020 по июнь 2022 показывает, что изменения в повседневной оценке собственного эмоционального напряжения тоже незначительны. Так что пока людей в растерянном и подавленном состоянии очень мало.

Владимир Паниотто из КМИС считает, что после войны политический ландшафт в стране изменится очень существенно и более успешными могут оказаться партии военных и волонтеров / Фото: DR

— Какими, по вашему мнению, выйдут украинцы из этой войны? Какими будут их взгляды на политику, власть, жизнь в Украине, какие будут положительные и негативные последствия пережитого ими опыта?

— Какими выйдут украинцы из этой войны будет в значительной степени зависеть от того, когда и как война закончится. Речь, конечно, идет только о победе, потому что иначе сам вопрос о взглядах украинцев не будет иметь значения. Но и победа может быть разной, потери разными и время, когда победа будет достигнута, тоже очень важны.

Пока ясно: война консолидировала общество, значительно ускорила создание украинской политической нации, уменьшила региональные и этно-политические отличия в Украине. Например, в июне 2021-го мы задавали такой вопрос: «24 августа 1991 года украинский парламент провозгласил полную независимость. Население Украины выразило свое отношение к Акту о независимости на референдуме, состоявшемся 1 декабря 1991 года. Если бы референдум был сегодня, как вы проголосовали бы?». В целом 70% опять проголосовали бы за независимость, 8% — против, а остальные не принимали бы участие в референдуме. Но год назад была существенная дифференциация по регионам, на западе за независимость проголосовало бы 86%, а на востоке только 53%, разница в 33 процентных пункта. Сейчас же мнения представителей разных регионов и этно-лингвических групп различаются очень мало. Так, процент тех, кто считает, что Украина должна быть независимым государством, составляет 92% на западе и 89% на востоке, то есть [разница] только 3 процентных пункта. Такая же ситуация и относительно присоединения к ЕС, НАТО, отношении к России и тому подобное.

Понятно также, что украинцы окончательно утратили иллюзии по поводу возможности нормальных отношений с Россией и окончательно расстались с империей. Украина сделала свой геополитический выбор еще в 2014-м, большинство населения хотели объединения с Европой, а не с Россией. Но до февраля 2022 года примерно половина населения хотела иметь особые отношения с Россией — без виз и таможен, а визы и таможни с Россией — 40%. Возможно, это потому, что у многих украинцев есть родственники в России, и они хотели бы оставить потенциальную возможность с ними видеться без помех в виде виз и таможен. Так, по данным нашего опроса в ноябре 2021 года, 43% украинцев ответили, что у них есть близкие родственники в России, еще 14% ответили, что есть родственники в России, но они не считают их близкими. Доля респондентов, имеющих таких родственников, растет от 33% на западе до 53% на востоке. А сейчас почти 80% хотели бы визы и таможни с Россией — от 88% на западе до 70% на востоке. То есть, этот процент вырос вдвое — с 40% до 80%.

Ужесточатся, думаю, и требования к социальной справедливости, к борьбе с коррупцией, и усилится значение и влияние гражданского общества на процессы в стране.

Что касается негативных тенденций, то может появиться новая основа для социальной дифференциации и социальной напряженности, где гражданин был во время войны и что делал. В частности, это новые для нас большие социальные категории населения — те, кто воевал, те, кто был в Украине, выехавшие из Украины и те, кто был на оккупированной территории. Опасно «клеймение» тех беженцев, которые сейчас за границей, потому что Украине очень важно их вернуть, а негативное отношение к ним может быть одним из препятствий к возвращению домой.

— С первых дней войны рекордно вырос рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому — более 85%. Но впоследствии разразился ряд громких политических скандалов, в том числе конгрессвумен Виктория Спартц призвала проверить вероятные связи главы Офиса президента Андрея Ермака с Россией. Как вы думаете, как будут влиять эти скандалы на рейтинг Зеленского?

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