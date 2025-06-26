Если выборы президента Украины состоялись бы в ближайшее время, 30,9% избирателей среди тех, кто определился и был бы готов проголосовать, поддержали бы кандидатуру действующего главы государства Владимира Зеленского . Второе место по этому показателю занимает бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (27,7%), посол Украины в Великобритании.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования трех социологических учреждений — Института стратегических исследований и прогнозов Янус, Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания Барометр общественных настроений.

Третье, четвертое и пятое места среди тех, кто определился и готов пойти на выборы, занимают соответственно пятый президент Украины Петр Порошенко, экс-спикер Рады Дмитрий Разумков и глава ГУР Кирилл Буданов.

Инфографика: SOCIS

В рейтинге всех опрошенных, а не только тех, кто определился с выбором, Зеленский также занимает первое место (21,8%), а Залужный — второе (19,6%).

В то же время во втором туре выборов победил бы именно Залужный (60,5% среди тех, кто определился и 41,4% среди всех опрошенных), тогда как Зеленский занял бы второе место (39,5% среди тех, кто определился, 27% среди всех опрошенных).

Залужный также является самым популярным кандидатом «второго выбора» — то есть тем, кого готовы выбрать респонденты, если их фаворит не будет участвовать в выборах.

Инфографика: SOCIS

Как свидетельствуют данные предыдущих опросов, в общем президентском рейтинге Зеленский опередил Залужного примерно в марте 2025 года.

Инфографика: SOCIS

Давление на Украину с требованием проведения выборов во время войны — что известно

18 февраля после первых переговоров представителей России и США в Эр-Рияде корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих сообщила, что США и Россия предлагают трехэтапный мирный план завершения войны, который включает прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

В тот же день президент США Дональд Трамп соврал о низком рейтинге Зеленского на уровне 4% и заявил о необходимости выборов в Украине. На следующий день КМИС сообщил, что доверие к президенту Украины сейчас составляет около 57%.

19 февраля Владимир Зеленский назвал заявление Трампа о падении своего рейтинга до 4% дезинформацией. Позже лидер Белого дома назвал Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил в том, что тот «втянул США в войну».

23 февраля Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост в случае, если это будет означать мир для Украины или ее вступление в НАТО. В то же время президент Украины отметил, что проводить выборы во время войны опасно.

25 февраля Верховная Рада поддержала постановление о поддержке демократии в Украине, в котором говорится о невозможности проведения выборов в стране до завершения войны.

6 марта издание Politico со ссылкой на источники написало, что соратники президента США Дональда Трампа тайно ведут переговоры с политическими оппонентами Владимира Зеленского.

По результатам опроса, проведенного КМИС 12−22 марта 2025 года, абсолютное большинство украинцев выступает против проведения выборов в Украине до полного завершения войны. «За» выступают лишь 19% украинцев.

24 июня президент Зеленский заявил, что является «самым опытным» главой страны, которая находится в состоянии войны.

«Идет война, и для меня это большой долг — пройти через эту войну с моей страной. Если мой народ хочет заменить меня — не кто-то, [а именно украинский народ] - это принципиально. Если мой народ считает, что они нуждаются в другом лидере и имеют другие взгляды, я не имею права спорить», — сказал он.