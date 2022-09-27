«Белый список» СМИ. НВ вошел в перечень самых качественных онлайн-медиа в Украине 27 сентября, 09:44 НВ вошел в список из девяти самых качественных общеукраинских онлайн-медиа по версии Института массовой информации (Фото:НВ)

НВ вошел в список самых качественных и ответственных онлайн-медиа в Украине, который составили эксперты Института массовой информации (ИМИ) на основе мониторинговых исследований.

ИМИ обнародовал список 26 сентября. Эксперты Института сформировали перечень самых качественных и ответственных онлайн-медиа по результатам двухэтапного глубинного мониторинга, проведенного в июле-сентябре 2022 года.

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В список вошли девять общеукраинских онлайн-медиа, которые набрали больше всего баллов по результатам оценки соблюдения профессиональных стандартов, а также имели самые низкие показатели манипуляций, джинсы и фейков по состоянию на сентябрь 2022 года. Это такие редакции (в произвольном порядке, без ранжирования):

НВ

Суспільне

Громадське

Бабель

Лига

Украинская правда

Укринформ

Радио Свобода

Зеркало недели

Инфографика: ИМИ

Для первого этапа специалисты ИМИ отобрали 50 популярных украинских онлайн-медиа (на основе данных предварительных мониторингов ИМИ, SimilarWeb и Gemius). Их материалы оценивались на предмет наличия:

манипуляций,

фейков,

языка вражды,

черного пиара,

нарушений этики,

наличия материалов с признаками заказных.



На втором этапе медиа, прошедшие первый этап, анализировали по такие критериям:

соблюдение стандартов баланса, достоверности и отделения фактов от комментариев,

на предмет прозрачности — наличия на сайте контактов, редакционной политики, данных о владельце, информации о людях, ответственных за контент и т. д.



По результатам анализа уровень соблюдения профессиональных стандартов на ресурсах, вошедших в Белый список, в среднем составляет около 96%. В центральной ленте новостей на этих сайтах не обнаружена джинса (хотя попадались материалы с ненадлежащей маркировкой), язык вражды, сексизм и фейки.



Полная методология исследования доступна по ссылке.

НВ уже не первый год удерживает место в Белом списке украинских онлайн-медиа. Осенью 2021 года НВ вошел в перечень из 10 таких редакций с высоким уровнем соблюдения журналистских стандартов в Украине — также по результатам мониторинга Института массовой информации.

Кроме того, в сентябре 2021 года НВ занял второе место в рейтинге украинских СМИ, которым журналисты доверяют больше всего (результаты опроса представило коммуникационное агентство PointeR Agency).