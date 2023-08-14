ВСУ создают небольшие плацдармы на оккупированном левобережье Херсонской области — британская разведка 14 августа, 10:49 В Минобороны подтвердили успехи ВСУ на левобережье Херсонской области (Фото:Генштаб ВСУ (Иллюстративное фото))

Силы обороны Украины проводят рейды и создают небольшие плацдармы на новых участках на территории оккупированного левобережья Херсонской области.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Британии.

По данным ведомства, украинские военные проводят успешные рейды на левом берегу Днепра, помимо расширения плацдарма, который Украина с июня текущего года удерживает у разрушенного Антоновского моста.

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Вероятно, некоторые из этих операций проводились с в условиях локальной ротации российских оккупационных войск.

В британской разведке добавили, что на данный момент продолжается борьба за контроль над небольшими островами в Днепровском лимане.

«Перед российским командованием стоит дилемма: укреплять этот район или перебрасывать войска в районы основных контрнаступательных операций Украины, расположенные дальше на восток», — резюмировали там.

9 августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинским войскам удалось высадить десант возле села Казачьи Лагери на оккупированном левом берегу Херсонской области, воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе.

«ВСУ, похоже, совершили ограниченный рейд через Днепр и высадились на оккупированном восточном (левом) берегу Херсонской области, хотя остается непонятным, удалось ли украинским войскам установить длительное присутствие на этом участке», — заявили там.



Тогда в Генштабе не подтвердили данные о высадке десанта ВСУ.

14 августа в Минобороны заявили, что ВСУ спешно выполнили задание на левом берегу Днепра. Детали не раскрываются.